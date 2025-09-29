एक ही दिन में दस से ज्यादा लोगों को कुत्तों ने काटा, ग्रामीणों में दहशत

अतर्रा में आवारा कुत्तों का आतंक जारी है सोमवार को कुत्तों ने एक ही दिन में 10 से अधिक लोगों पर हमला कर दिया। घायलों में बच्चे और बुजुर्ग भी शामिल हैं जिन्हें हाथ-पैर में गंभीर चोटें आई हैं। सभी घायलों को सीएचसी में एंटी रेबीज इंजेक्शन लगाया गया। ग्रामीणों में दहशत है और उन्होंने प्रशासन से कुत्तों को पकड़वाने की मांग की है।

संवाद सहयोगी, अतर्रा । कुत्तों का आतंक रुकने का नाम नहीं ले रहा है। आवारा कुत्तों ने एक ही दिन में दस से अधिक राहगीरों पर हमला करके घायल कर दिया। सोमवार सुबह क्षेत्र में अलग-अलग स्थानों पर कुत्तों ने हमला कर दस से अधिक लोगों को घायल कर दिया।

हमले में 75 वर्षीय राजाबाबू, 55 वर्षीय राकेश, 23 वर्षीय अतुल, 60 वर्षीय दयाराम, 55 वर्षीय प्रभाकर निवासी अतर्रा तथा 36 वर्षीय संदीप निवासी पचोखर, 11 वर्षीय पवन निवासी सेमरिया सहित तीन अन्य लोग शामिल हैं। कुत्तों के काटने से सभी के हाथ-पैर में गंभीर चोटें आईं। घटना के बाद स्वजन द्वारा अलग-अलग सभी घायलों को सीएचसी लाया गया।