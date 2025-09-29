Language
    एक ही दिन में दस से ज्यादा लोगों को कुत्तों ने काटा, ग्रामीणों में दहशत

    By vimal pandey Edited By: Shivgovind Mishra
    Updated: Mon, 29 Sep 2025 04:21 PM (IST)

    अतर्रा में आवारा कुत्तों का आतंक जारी है सोमवार को कुत्तों ने एक ही दिन में 10 से अधिक लोगों पर हमला कर दिया। घायलों में बच्चे और बुजुर्ग भी शामिल हैं जिन्हें हाथ-पैर में गंभीर चोटें आई हैं। सभी घायलों को सीएचसी में एंटी रेबीज इंजेक्शन लगाया गया। ग्रामीणों में दहशत है और उन्होंने प्रशासन से कुत्तों को पकड़वाने की मांग की है।

    एक ही दिन में दस से अधिक लोगों को कुत्तों ने काटा। जागरण

    संवाद सहयोगी, अतर्रा । कुत्तों का आतंक रुकने का नाम नहीं ले रहा है। आवारा कुत्तों ने एक ही दिन में दस से अधिक राहगीरों पर हमला करके घायल कर दिया। सोमवार सुबह क्षेत्र में अलग-अलग स्थानों पर कुत्तों ने हमला कर दस से अधिक लोगों को घायल कर दिया।

    हमले में 75 वर्षीय राजाबाबू, 55 वर्षीय राकेश, 23 वर्षीय अतुल, 60 वर्षीय दयाराम, 55 वर्षीय प्रभाकर निवासी अतर्रा तथा 36 वर्षीय संदीप निवासी पचोखर, 11 वर्षीय पवन निवासी सेमरिया सहित तीन अन्य लोग शामिल हैं। कुत्तों के काटने से सभी के हाथ-पैर में गंभीर चोटें आईं। घटना के बाद स्वजन द्वारा अलग-अलग सभी घायलों को सीएचसी लाया गया।

    जहां स्वास्थ्यकर्मियों ने सभी को एंटी रेबीज इंजेक्शन लगाकर उपचार किया। सीएचसी अधीक्षक डा. अरविंद कुमार ने बताया कि सभी घायलों का तुरंत इलाज किया गया है। किसी की हालत गंभीर नहीं है। लगातार कुत्तों के हमले से ग्रामीणों में दहशत है। लोगों ने प्रशासन से कुत्तों को पकड़वाने और रोकथाम के ठोस इंतजाम की मांग की है।