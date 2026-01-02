बांदा में सपा बूथ अध्यक्ष की हत्या मामले में मां-बेटी समेत पांच पर FIR, जांच को तीन टीमें गठित
जागरण संवाददाता, बांदा। शराब के नशे में दुष्कर्म करने का प्रयास करने पर युवती ने सपा के बूथ अध्यक्ष सुखराज प्रजापति की फरसे से काटकर हत्या करने के मामले में पुलिस ने पुत्र की तहरीर पर हत्यारोपित व उसकी मां समेत पांच के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया है।
जिसमें घर से मुंगौरा खिलाने को लिवा ले जाकर वारदात को अंजाम देने की बात कही है। हत्या के बाद हत्यारोपित युवती के पुलिस चौकी पहुंचकर खुद जुर्म -स्वीकार करते हुए यह बताने पर कि पड़ोसी ने उसके घर में आकर शराब पी व दुष्कर्म का प्रयास किया तो उसको मार डाला को लेकर पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया है।
वहीं एसपी की ओर से जांच के लिए गठित की गईं तीन टीमें हर बिंदु की जांच कर रही हैं। साथ ही गिरफ्तार हत्यारोपित युवती का पुलिस ने डाक्टरी परीक्षण कराते हुए जेल भेजने के लिए चालान किया है।
बबेरू कोतवाली के एक गांव में घर के मुखिया की मौत के बाद मां और बेटी रहती हैं। मां घर के बाहर छोटी सी किराने की दुकान चलाती हैं। गुरुवार को करीब चार बजे मां खेत की ओर गई थी व घर पर युवती अकेली थी।
इसी दौरान सपा का बूथ अध्यक्ष 48 वर्षीय सुखराज प्रजापति घर पहुंचा और उसने शराब के नशे
में युवती के साथ जबरन दुष्कर्म करने का प्रयास किया था। युवती के अनुसार, उसने घटना का विरोध किया, लेकिन नशे में सुखराज ने उसके साथ जोर जबरदस्ती की।
इस दौरान आक्रोश में उसने घर में रखे फरसे से उसके सिर, सीने व गले में कई वार करके हत्या कर दी थी। फरसे के वार से सुखराज की आंखें बाहर निकल आयीं। साथ ही आक्रोश में युवती डंडे से तब तक पीटती रही जब तक उसकी जान नहीं चली गई। हत्या के बाद पुलिस चौकी पहुंचकर हत्यारोपित युवती ने पुलिस के समक्ष सुखराज की हत्या करने की बात स्वीकार की थी।
जिसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया था। सीओ सौरभ सिंह समेत अन्य पुलिस अधिकारियों ने घटनास्थल की जांच की थी। फोरेंसिक टीम ने साक्ष्य संकलित किया था। जिसमें पुलिस ने फरसा बरामद किया। ग्रामीणों ने बताया कि सुखराज का युवती के घर में काफी समय से आना-जाना था।
उधर, सुखराज के पुत्र पवन कुमार की तहरीर पर पुलिस ने हत्यारोपित युवती व उसकी मां समेत पांच लोगों के विरुद्ध देर रात मुकदमा दर्ज किया। एसपी पलाश बंसल ने बताया कि घटना के सभी बिंदुओं पर जांच कराई जा रही है। युवती का डाक्टरी परीक्षण कराने के बाद न्यायालय के समक्ष उसे पेश कर जेल भेजा गया है।
