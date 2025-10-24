बांदा में सनसनीखेज वारदात! घर में पड़ी थी बिना कपड़ों की युवती की लाश, चीख न निकले मुंह में ठूंसा गया था कपड़ा
उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में एक युवती की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया है। युवती का शव उसके घर के अंदर मिला, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आसपास के लोगों से पूछताछ की जा रही है।
जागरण संवाददाता, बांदा। संदिग्ध परिस्थितियों में घर के अंदर युवती का बेपर्द शव पड़ा मिला। मां का आरोप है कि गला कसकर मारे जाने के चोट के निशान के साथ मुंह में कपड़ा ठूंसा मिला। शव उठाने को लेकर ग्रामीणों व पुलिस के बीच नोक-झोंक होती रही। ग्रामीण शव मिलने की स्थिति से दुष्कर्म के बाद हत्या करने की चर्चा करते रहे। हालांकि पुलिस सभी बिंदुओं पर जांच कर रही है।
फिलहाल पुलिस प्रथम दृष्टया पुलिस आत्महत्या करना मान रही है। दो डाक्टरों के पैनल व वीडियो ग्राफी के बीच युवती का पोस्टमार्टम कराया गया। फोरेंसिक टीम ने घटनास्थल से साक्ष्य संकलित किए हैं। दिवंगत हुई युवती दो भाइयों के बीच इकलौती बहन थी।
देहात कोतवाली के एक गांव निवासी 18 वर्षीय युवती शुक्रवार सुबह घर में अकेली थी। उससे बड़े दो भाई कानपुर में रहकर मजदूरी करते हैं। शुक्रवार को सुबह सात बजे मां घर से स्कूल सफाई करने गई थी। करीब 11 बजे जब मां घर लौटी तो दरवाजा खुला मिले। आवाज देने पर बेटी ने कोई जवाब नहीं दिया। इससे मां ने उसे खोजना शुरू किया। घर के अंदर के कमरे में जमीन पर उसका शव पड़ा मिला।
मां का आरोप है कि किसी ने कपड़ा ठूसने के साथ गला कसकर उसकी हत्या कर दी है। शव देखकर उन्होंने बेटी को कपड़े पहनाए हैं। मां की जिद थी कि बेटों के आने के बाद वह शव ले जाने देंगे। ग्रामीण भी घटना की स्थिति को देखकर शोर करने लगे। हालांकि देहात कोतवाली प्रभारी चंद्रपकाश ने सभी को समझाकर शव को कमरे से उठवाकर रानी दुर्गावती मेडिकल कालेज भेजवाया।
कोतवाली प्रभारी ने बताया कि सभी बिंदुओं पर जांच की जा रही है। टीन शेड के पाइप से दुपट्टे का फंदा लगाकर खुदकुशी करना लग रहा है। स्वजन ने उसे फंदे से नीचे उतारा है। इससे उसका शव उन्हें जमीन पर मिला है। किसी अनहोनी की सही जानकारी के लिए पोस्टमार्टम में स्लाइड तैयार कराई जाएगी। एसपी पलाश बंसल ने बताया कि प्रथम दृष्टया आत्महत्या करने का मामला सामने आया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से मौत का कारण पूरी तरह स्पष्ट हो जाएगा।
