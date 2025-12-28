बांदा में सत्यापन प्रक्रिया में उलझी प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0, अधर में लाखों आवेदन

जागरण संवाददाता, बांदा। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी-2.0 के अधर में लटके होने से हजारों लाभार्थियों को सर्दी के मौसम में अपनी छत होने का सपना पूरा होते नहीं दिख रहा है। सितंबर वर्ष 2024 से पांच वर्षों के लिए शुरू हुई योजना में एक वर्ष से ज्यादा का समय बीत जाने के बाद भी अभी आवेदनों के सत्यापन की प्रक्रिया चल रही है। अधर में लटकी सत्यापन प्रक्रिया के फिलहाल पूरी होने की उम्मीद भी नहीं है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी-2.0 का शुभारंभ बीते वर्ष सितंबर माह में हुआ। इसमें लाभार्थियों को घर बनाने के लिए 2.5 लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता और होम लोन पर ब्याज सब्सिडी में 1.80 हजार रुपये तक प्रदान की जानी है।

लेकिन एक वर्ष से ज्यादा का समय बीतने के बाद महज कागजी प्रक्रिया में ही योजना उलझ कर रह गयी है। लाभार्थियों ने बड़ी उम्मीद से आवेदन किया था, उन्हें भरोसा रहा कि सर्दी के मौसम में उन्हें अपनी छत मिल जाएगी। आवास हो जाने पर उन्हें सर्दी की ठिठुरन भरी रातों में परेशान नहीं होना पड़ेगा।

लेकिन फिलहाल योजना से लाभ मिलने की कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही है। डूडा विभाग के अधिकारियों का कहना है कि आनलाइन मिलने वाले आवेदनों की जांच कर उनका भौतिक सत्यापन किया जा रहा है। धनराशि शासन स्तर से जारी की जानी है। कब जारी होगी, इसके बारे में कोई समय निर्धारित नहीं किया गया है।