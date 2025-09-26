Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    शजर पत्थर से बना राम मंदिर देख गदगद हुए PM मोदी, सीएम योगी ने भी कर दिया बखान… बताया किस जिले में बना!

    By Jagran News Edited By: Shivam Yadav
    Updated: Fri, 26 Sep 2025 11:01 AM (IST)

    बांदा के हस्तशिल्पी द्वारिका प्रसाद सोनी द्वारा शजर पत्थर से निर्मित राम मंदिर को देखकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गदगद हो गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी बांदा के शजर पत्थर हस्तशिल्प की प्रशंसा की। द्वारिका प्रसाद सोनी ने बताया कि प्रधानमंत्री की प्रसन्नता और आश्चर्य भरी निगाहें उनके लिए सबसे बड़ी उपलब्धि हैं क्योंकि इससे बांदा को विश्व स्तर पर पहचान मिल रही है।

    prefferd source google
    Hero Image
    यूपी के हस्तशिल्पी के हाथों का जादू देख गदगद हुए प्रधानमंत्री

    जागरण संवाददाता, बांदा। इंटरनेशनल ट्रेड शो में हस्तशिल्पी द्वारिका प्रसाद सोनी की ओर से तैयार किए गए शजर पत्थर से बने राम मंदिर की छटा देख प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी गदगद हो गए। बिना बोले प्रधानमंत्री के चेहरे के हाव भाव वह सब कुछ बयां कर दिया, जिसे हस्तशिल्पी द्वारिका प्रसाद सोनी को उम्मीद भी नहीं थी। 

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    उन्होंने प्रधानमंत्री के चेहरे की मुस्कान देखकर अपना परिचय देते हुए जैसे ही शजर पत्थर से निर्मित राम मंदिर के बारे में बताना चाहा वैसे ही साथ में चल रहे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री को बांदा के शजर पत्थर हस्तशिल्प से रूबरू करवाते हुए आगे बढ़ने लगे। 

    करीब एक मिनट के समय में प्रसन्न मुद्रा में प्रधानमंत्री शजर पत्थर से निर्मित राम मंदिर की भव्यता को निहारते रहे। इस दौरान प्रधानमंत्री ने दो बार आश्चर्य भरी निगाहों से द्वारिका प्रसाद सोनी की ओर भी देखा। 

    द्वारिका प्रसाद सोनी ने दैनिक जागरण को फोन पर बताया कि प्रधानमंत्री का उनके हस्तशिल्प को देख प्रसन्न होना व आश्चर्य भरी निगाहों से देखना उनके लिए एक बड़ी उपलब्धि है। यह उपलब्धि उनकी ही नहीं बल्कि बांदा के विश्व स्तर पर एक विशेष पहचान रूप में है।

    ग्रेटर नोएडा में पांच दिवसीय इंटरनेशनल ट्रेड शो के शुभारंभ में शहर के हस्तशिल्पी द्वारिका प्रसाद सोनी द्वारा तैयार किए गए शजर पत्थर से बने राम मंदिर के साथ उनके स्वागत के लिए विशेष गैलरी में स्थान मिला था।

    द्वारिका प्रसाद सोनी ने बताया कि उनका आश्चर्य भरी निगाहों से देखना उनके लिए आशीर्वाद के साथ बहुत बड़ी बात है। प्रधानमंत्री का उनके हस्तशिल्प का इस प्रकार से देखना उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि है।