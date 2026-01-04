माघ मेले में 80 बसें लगाने के बाद भी नहीं निकल रहे श्रद्धालु, सर्दी बनी परेशानी का सबब

जागरण संवाददाता, बांदा। परिवहन निगम ने प्रयागराज में तीन जनवरी से 15 फरवरी के बीच आयोजित हो रहे माघ मेले के लिए 80 बस लगाई है।

शहर स्थित परिवहन निगम ने माघ मेले को लेकर पहले से तैयारी की, इसमें प्रयागराज जाने वाले श्रद्धालुओं के किराए से होने वाली कमाई में हर साल अच्छा खासा मुनाफा निकलता है।

निगम ने प्रयागराज में तीन जनवरी से शुरू हुए मेले के लिए 80 बसों का संचालन शुरू किया, लेकिन पहले ही दिन से श्रद्धालुओं न निकलने से निगम की चिंता बढ़ गई। दरअसल इन दिनों बढ़ी सर्दी के कारण बीते वर्षों की अपेक्षा जिले से प्रयागराज माघ मेले के लिए श्रद्धालु नहीं जा रहे हैं।