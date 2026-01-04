माघ मेले में 80 बसें लगाने के बाद भी नहीं निकल रहे श्रद्धालु, सर्दी बनी परेशानी का सबब
परिवहन निगम ने प्रयागराज के माघ मेले के लिए 80 बसें लगाई हैं, जो 3 जनवरी से शुरू हुआ है। हालांकि, कड़ाके की ठंड के कारण श्रद्धालुओं की संख्या बहुत कम ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, बांदा। परिवहन निगम ने प्रयागराज में तीन जनवरी से 15 फरवरी के बीच आयोजित हो रहे माघ मेले के लिए 80 बस लगाई है।
शहर स्थित परिवहन निगम ने माघ मेले को लेकर पहले से तैयारी की, इसमें प्रयागराज जाने वाले श्रद्धालुओं के किराए से होने वाली कमाई में हर साल अच्छा खासा मुनाफा निकलता है।
निगम ने प्रयागराज में तीन जनवरी से शुरू हुए मेले के लिए 80 बसों का संचालन शुरू किया, लेकिन पहले ही दिन से श्रद्धालुओं न निकलने से निगम की चिंता बढ़ गई। दरअसल इन दिनों बढ़ी सर्दी के कारण बीते वर्षों की अपेक्षा जिले से प्रयागराज माघ मेले के लिए श्रद्धालु नहीं जा रहे हैं।
इन 80 बसों में रोड फैक्टर न निकलने से निगम परेशान है। बीते वर्ष पहले ही दिन निगम की 10 लाख रुपये से अधिक की कमाई हुई, जबकि इस वर्ष दो दिन की कमाई दो लाख रुपये भी नहीं हो सकी।
फिलहाल इन दिनों पड़ रही कड़ाके की सर्दी के कारण बढ़े ठिठुरन के कम होने का निगम इंतजार कर रहा है। ताकि श्रद्धालु निकले तो कमाई हो सके।
एआरएम मुकेश बाबू का कहना है कि इन दिनों श्रद्धालु प्रयागराज माघ मेले के लिए नहीं निकल रहे हैं। माघ मेले के लिए लगाई गई 80 बसों का रोड फैक्टर नहीं निकल रहा है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।