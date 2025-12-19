Language
    Indian railways news: बांदा में कोहरे का कहर, संपर्क क्रांति और रीवा एक्सप्रेस सहित कई ट्रेनें लेट

    By Balram Singh Edited By: Anurag Shukla
    Updated: Fri, 19 Dec 2025 07:20 PM (IST)

    Indian railways news: उत्तर प्रदेश के बांदा में कोहरे के कारण संपर्क क्रांति और रीवा एक्सप्रेस सहित कई ट्रेनें देरी से चल रही हैं। इन ट्रेनों को दो से ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, बांदा। Indian railways news: सर्दी के कारण ट्रेनों की लेटलतीफी का कारण बन रही है। गुरुवार को घने कोहरे के कारण ट्रेनें स्टेशनों पर देरी से पहुंची हालांकि शुक्रवार को कोहरा कम रहा। यदि दो दिनों में यदि ट्रेनों की स्थिति का बात करें तो पड़े कोहरे से रेल यातायात प्रभावित हुआ। इसमें दो से तीन घंटे तक का इंतजार करना सर्दी में मुश्किल हुआ। स्टेशन पर देरी से आईं ट्रेनों के इंतजार में यात्रियाें सर्दी में ठिठुरते नजर आए।

    शहर स्थित रेलवे स्टेशन से प्रतिदिन करीब दो दर्जन से अधिक ट्रेनों का आवागमन होता है। दो दिनों से पड़ रहे कोहरे के कारण ट्रेनों की लेट लतीफी से यात्री परेशान हो रहे हैं। ग्वालियर से प्रयागराज जाने वाली ग्वालियर-प्रयागराज एक्सप्रेस, करीब दो घंटे की देरी से स्टेशन पहुंची। वहीं आसनसोल से अहमदाबाद जाने वाली अहमदाबाद-बरौनी एक्सप्रेस अपने निर्धारित समय करीब डेढ़ घंटे विलंब से रेलवे स्टेशन पहुंची।

     

    कानपुर से मानिकपुर जाने वाली मेमू ट्रेन भी अपने तय समय से करीब डेढ़ घंटे देरी से स्टेशन पहुंची। रीवा एक्सप्रेस डेढ़ घंटे, लोकमान्य तिलक टर्मिनल से सूबेदारगंज जाने वाली ट्रेन अपने निर्धारित समय से तीन घंटे लेट रही। हजरत निजामुद्दीन से मानिकपुर की ओर जाने वाली संपर्क क्रांति एक्सप्रेस करीब दो घंटे देर से पहुंची। इसके अलावा बरौनी एक्सप्रेस ढाई घंटे तक लेट रही।

     

    सुबह कोहरे के साथ निकली धूप ने दी राहत, न्यूनतम तापमान दो डिग्री बढ़ा

    जिले में गुरुवार को कड़ाके की सर्दी के बाद शुक्रवार को सुबह की शुरूआत कोहरे के साथ हुई लेकिन साढ़े दस बजे तक सूर्य देव के दर्शन होते ही राहत मिली। धूप निकलने से तापमान बढ़ गया। अधिकतम 20 व न्यूनतम आठ डिग्री सेल्सियस पहुंच गया, जबकि गुरुवार को अधिकतम 14 व न्यूनतम छह डिग्री सेल्सियस था। यानी अधिकतम में छह व न्यूनतम में दो डिग्री तापमान का इजाफा होने से राहत रही।

     

    मौसम विभाग की चेतावनी

    मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में सर्दी बढ़ने की संभावना जताई है। मौसम वैज्ञानी दिनेश साहा ने बताया कि शुक्रवार का अधिकतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं न्यूनतम तापमान आठ डिग्री सेल्सियस रहा। आर्द्रता सुबह 70 प्रतिशत दर्ज की गई। आगे आने वाले दिनों में घने कोहरे के साथ सर्दी पड़ने की संभावना है। जिले का एअर क्वालिटी इंडेक्स भी 321 घनमीटर के आसपास रहा।

     

    कानपुर में उनके स्वजन अस्पताल में भर्ती हैं। वह देखने के लिए जा रहे हैँ, दो घंटे से इंतजार करने के बाद भी अभी ट्रेन लगातार लेट हो रही है। कई बार एंनाउंस हुआ लेकिन अभी ट्रेन पहुंंची नहीं है।
    राजकुमार, छोटी बाजार


    प्रयागराज में उनके बेटे प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, उनके पास राशन आदि लेकर जा रहे हैं, साथ ही संगम स्नान करने की इच्छा है। दो घंटे से प्रयागराज जाने वाले पैसेंजर ट्रेन का इंतजार कर रहे हैं।
    रमेश कुमार, चिल्ला