    बांदा में पति ने पीटकर दिया तीन तलाक, बेटी को छीनकर भेजा मुंबई

    By Sujit Dixit Edited By: Anurag Shukla
    Updated: Sun, 02 Nov 2025 02:58 PM (IST)

    बांदा में एक महिला को दहेज के लिए प्रताड़ित किया गया और उसके पति ने उसे तीन तलाक दे दिया। महिला थाने में सुलह के बाद भी पति मुकर गया और बेटी को मुंबई भेज दिया। पुलिस ने पति और ससुराल वालों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। पीड़िता का आरोप है कि उसे अपनी बेटी से मिलने नहीं दिया जा रहा है।

    जागरण संवाददाता, बांदा। दहेज के लिए ससुरालीजन विवाहिता को पीटकर प्रताड़ित करते रहे। बाद में पति ने भी उसे पीटकर तीन तलाक दे दिया। इतना ही नहीं महिला थाने में साथ रखने के लिए समझौता करने के बाद पति दोबारा अपनी बात से मुकर गया। अपना फोन बंद कर लिया। पीड़िता का आरोप है कि बड़ी बेटी को छीनकर मुंबई सास के पास भेज दिया। उसे बेटी से मिलने नहीं दे रहे। पुलिस ने पति पर तीन तलाक सहित चार ससुरालीजन के विरुद्ध दहेज प्रताड़ना का मुकदमा दर्ज किया है।

    बबेरू कोतवाली के ग्राम बगेहटा निवासी आमरीन पुत्री स्व. नासिर खां की शादी उसकी मां ने दो नवंबर 2017 में आमिर खां निवासी आलमपुर के साथ की थी। शादी के समय मां ने अपनी हैसियत के अनुसार डेढ़ लाख रुपये नकदी व हार, झूमक, बिजली, माथे का टीका व तीन अंगूठियां आदि जेवरों व घरेलू उपयोग का सामान दिया था। लेकिन कुछ दिनों के बाद आमरीन को देवर समीर, ननद मंतशा व सुरैया व सास अक्तरी की ओर से दहेज को लेकर शारीरिक व मानसिक प्रताड़ना देना शुरू कर दिया। इसमें विवाहिता बर्दाश्त करती रही।

    उसका मानना था कि कुछ दिन के बाद सब ठीक हो जाएगा। इसी दौरान विवाहिता के एक पुत्र व दो पुत्रियां हुईं । इसमें बड़ी बेटी साहिबा को छीनकर ससुर- सास के पास बुंबई भेज दिया। इसके बाद कभी भी आमरीन को उसकी बड़ी बेटी से नहीं मिलवाया गया। अक्सर छोटी- छोटी बातों में देवर, पति व अन्य ससुरालीजन गाली- गलौज कर पीटने लगे। 23 जून 2025 को विवाहिता खाना बना रही थी। बच्चों के शोर करने पर देवर समीर ने पीछे से जाकर विवाहिता को लात मारकर गिरा दिया। साथ ही जान से मारने का प्रयास करते बेरहमी के साथ पीटा। विवाहिता के चिल्लाने पर पति व अन्य ससुरालीजन ने उसे घेरकर बड़ी बेरहमी के साथ दोबारा पीटा। साथ ही तीन तलाक देकर पति ने जेवर आदि छीनते हुए उसे कमरे में बंद कर दिया। जिससे विवाहिता किसी तरह जान बचाकर अपने दोनों बच्चों लेकर अपनी मां के पास बगेहटा गांव आ गयी।


    जहां विवाहिता ने अपनी मां के साथ कोतवाली बबेरू जाकर तहरीर दी। जिसमें पुलिस ने उसका मेडिकल परीक्षण कराया। विवाहिता के पति आमिर खां को महिला थाने बुलाया गया। जहां पति आमिर खां ने तलाक, व जेवर छीनने के साथ मारपीट के लिए माफी मांगी। पति ने पुलिस के सामने बच्चों के साथ रहने के लिए चार जुलाई 2025 को सुलहनामा लिखा। यह भी कहा कि तीन माह वह मायके में रहेगी। जिसका 2000 रुपये वह प्रतिमाह पत्नी को देगा। लेकिन चार माह हो गए। उसे खर्च के संबंध में कुछ नहीं मिला। पति ने अपना मोबाइल बंद कर लिया है। उसने अभी तक बड़ी बेटी को वापस नहीं दिया। इससे वह परेशान रहती है। विवाहिता ने बबेरू कोतवाली में तहरीर दी है। कोतवाली निरीक्षक राजेंद्र सिंह रजावत ने बताया कि पति व चार ससुरालीजन के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया गया है। मामले की जांच कर आरोपितों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।