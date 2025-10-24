Language
    सात महीने से ममेरे भाई के साथ था प्रेम प्रसंग, प्यार परवान न चढ़ सकता तो प्रेमिका ने दे दी जार्न

    By Anurag Shukla Edited By: Anurag Shukla
    Updated: Fri, 24 Oct 2025 02:17 PM (IST)

    बांदा जिले के जसपुरा कस्बे में प्रेम-प्रसंग से जुड़ा एक दर्दनाक मामला सामने आया है। 18 वर्षीय युवती का अपने 16 वर्षीय रिश्ते के ममेरे भाई से सात माह से प्रेम संबंध चल रहा था। युवती के इस रिश्ते का राज खुला तो युवती ने जहर खा लिया।

    बांदा में प्रेमिका ने जहर खाकर जान दे दी। प्रतीकात्मक

    जागरण संवाददाता, बांदा। जसपुरा कस्बा के एक मुहल्ला निवासी 18 वर्षीय युवती व बिसंडा थाना के एक गांव निवासी 16 वर्षीय उसके रिश्ते के ममेरे भाई के बीच सात माह से प्रेम-प्रसंग चल रहा था। इससे 22 अक्टूबर को युवती अपने प्रेमी के घर चल गई थी। बड़े भाई को जानकारी हुई तो वह 23 अक्टूबर की दोपहर प्रेमी के घर से उसे जबरदस्ती अपने साथ ले जा रहा था। रास्ते में युवती ने जहरीला पदार्थ खा लिया। जिसकी बाद में उपचार के दौरान रानी दुर्गावती मेडिकल कालेज में मौत हो गई।

    दिवंगत युवती के भाई का आरोप है कि रिश्ते का ममेरा भाई उसकी बहन को बुआ के घर मध्य प्रदेश के मुरैना  जनपद के एक गांव से बहला-फुसलाकर साथ ले आया था। आरोप लगाया कि रिश्ते के ममेरे भाई व उसके स्वजन ने शादी करने के लिए दबाव बनाते हुए पीटकर उसे जहरीला पदार्थ खिलाया है। घटना के समय डायल 112 भी उपस्थित थी। बिसंडा थाना प्रभारी राम मोहन राय का कहना है कि भाई के पीटकर अपने साथ सामने ननिहाल ले जाते समय युवती ने खुद जहरीला पदार्थ खाया है। मामले की जांच कर आरोपित के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।