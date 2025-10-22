Language
    बांदा में किसान की गोली मारकर हत्या, तीन लोगों ने वारदात को दिया अंजाम

    By Anurag Shukla Edited By: Anurag Shukla
    Updated: Wed, 22 Oct 2025 04:22 PM (IST)

    उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में एक किसान की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि तीन लोगों ने मिलकर इस वारदात को अंजाम दिया और मौके से फरार हो गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है।

    जागरण संवाददाता, बांदा। बांदा के मटौंध थाना के ग्राम त्रिवेणी में बुधवार दोपहर पौने तीन बजे गांव में लगे मेला में 61 वर्षीय किसान मुन्ना यादव की गोली मारकर हत्या कर दी गई। हत्या का आरोप गांव के पिल्लू उर्फ मनीषा समेत तीन लोगों पर है। वारदात को अंजाम देने के बाद हत्यारोपित फरार हो गए। दिवंगत  किसान के पुत्र बीरू ने बताया कि दो वर्ष पहले उसके भाई का हमलावर ने पीटकर पैर तोड़ दिया था। जिसमें उन्होंने मुकदमा दर्ज कराया था। उसी रंजिश के चलते उसने वारदात को अंजाम दिया है। एएसपी शिवराज ने बताया कि हत्यारोपितों की गिरफ्तारी के लिए एसओजी समेत तीन टीमें गठित की गई हैं। मामले की जांच की जा रही है।

