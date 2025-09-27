बांदा में फसल की रखवाली कर रहे किसान को खेत में मारी गोली, कमरे में मिली लाश

बांदा के नरैनी कोतवाली क्षेत्र के हड़हा गांव में शुक्रवार रात एक किसान मंसूर की खेत में गोली मारकर हत्या कर दी गई। 50 वर्षीय मंसूर अपनी फसल की रखवाली करने खेत गए थे जहाँ अज्ञात हमलावरों ने उन्हें निशाना बनाया। शनिवार दोपहर उनके पुत्र माशूक अली ने शव को कमरे में पाया। पुलिस घटनास्थल पर जाँच कर रही है और हत्यारे की तलाश जारी है।

बांदा में फसल की रखवाली कर रहे किसान को खेत में मारी गोली। जागरण