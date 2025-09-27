बांदा में फसल की रखवाली कर रहे किसान को खेत में मारी गोली, कमरे में मिली लाश
बांदा के नरैनी कोतवाली क्षेत्र के हड़हा गांव में शुक्रवार रात एक किसान मंसूर की खेत में गोली मारकर हत्या कर दी गई। 50 वर्षीय मंसूर अपनी फसल की रखवाली करने खेत गए थे जहाँ अज्ञात हमलावरों ने उन्हें निशाना बनाया। शनिवार दोपहर उनके पुत्र माशूक अली ने शव को कमरे में पाया। पुलिस घटनास्थल पर जाँच कर रही है और हत्यारे की तलाश जारी है।
जागरण संवाददाता, बांदा । नरैनी कोतवाली के हड़हा गांव में सिद्दीक के 50 वर्षीय पुत्र मंसूर शुक्रवार रात फसल की रखवाली करने खेत गए थे । जहां उनकी खेत में बने कमरे के अंदर अज्ञात लोगों ने गोली मारकर हत्या कर दी।
शनिवार दोपहर किसान का पुत्र माशूक अली खेत गया तो वहां कमरे के अंदर पिता का शव मिला। पुत्र की सूचना पर पुलिस घटनास्थल की जांच कर रही है।
पुलिस कर रही जांच
एएसपी शिवराज ने बताया कि घटना का कारण स्वजन अभी नहीं बता पा रहे हैं। सुरागरसी कर हत्यारे को गिरफ्तार किया जाएगा।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।