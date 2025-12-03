बांदा में किसान की निर्मम हत्या, खेत में साफी से गला घोंटकर मार डाला

जागरण संवाददाता, बांदा। तिंदवारी थाना के ग्राम जरिया में खेत पानी लगाने गए किसान की मंगलवार दोपहर बगल के अरहर के खेत में साफी से गला घोटकर हत्या कर दी गई। वह नलकूप का अच्छा मिस्त्री था। घर न लौटने पर स्वजन उसकी खोजबीन करते रहे। जिसमें अगले दिन बुधवार सुबह सवा दस बजे उसका मुंह के बल जमीन पर पड़ा शव अरहर के खेत में स्वजन को पड़ा मिला। गले में उसकी की साफी का फंदा कसा था।

फोरेंसिक टीम ने घटनास्थल से साक्ष्य संकलित किए। स्वजन छेड़खानी व मारपीट के दिवंगत हुए किसान पर पहले से दर्ज पुराने मुकदमे को लेकर पड़ोसियों पर हत्या करने का शक जता रहे हैं। पुलिस हर बिंदु पर छानबीन करने में जुटी है।

तिंदवारी थाना के ग्राम जरिया निवासी 47 वर्षीय रमेश कुमार पुत्र नत्था आरख अपनी तीन बीघा जमीन में किसानी करने के साथ नलकूप मिस्त्री का काम करते थे। मंगलवार सुबह साढ़े नौ बजे वह घर से अपने खेत में पानी लगाने गए थे। इसके बाद वह शाम तक घर नहीं लौटे। इससे स्वजन को चिंता हुई। पत्नी कल्ली व अन्य स्वजन उनकी खोजबीन करते रहे।

फोन से नलकूप विभाग के अधिकारियों व अन्य लोगों से पूछा। खेत देखने गए, लेकिन उनका कहीं कुछ पता नहीं चला। इससे स्वजन को यह लगा कि हो सकता है कि वह किसी नलकूप को बनाने गए हों। लेकिन रात में भी जब वह घर नहीं लौटे तो पत्नी बुधवार सुबह दोबारा उन्हें खोजने खेत गईं। जहां उन्हें अपने खेत की मेड़ पर लाठी व पान-मसाला की आठ-दस खाली पन्नियां पड़ी मिलीं। पत्नी लाठी लेकर घर पहुंची। जहां उसने पारिवारिक लोगों को मामले की जानकारी दी।

इससे स्वजन ने आसपास के खेत में खोजा तो उसी के बगल में भइयालाल के अरहर के खेत के बीच में शव पड़ा मिला। पारिवारिक लोगों ने डायल 112 व थाने में घटना की सूचना दी। जिसमें सीओ सदर राजवीर सिंह गौर व तिंदवारी थाना निरीक्षक दीपेंद्र सिंह ने घटनास्थल की जांच की। पत्नी व अन्य पारिवारिक लोगों ने पुलिस को बताया कि 2023 में पड़ोसी ने किसान रमेश पर छेड़खानी, मारपीट व एससीएसटी का मुकदमा दर्ज कराया था। जिसका अभी भी केस चल रहा है।