    बांदा में खड़े ट्रैक्टर से टकराई बाइक, 3 साल की बच्ची का इलाज कराकर लौट रहे देवर-भाभी की मौत, मासूम घाायल

    By Sujit Dixit Edited By: Anurag Shukla
    Updated: Sat, 13 Dec 2025 10:24 PM (IST)

    उत्तर प्रदेश के बांदा में एक दुखद घटना में, एक खड़ी ट्रैक्टर से बाइक की टक्कर में देवर-भाभी की मौत हो गई। वे अपनी 3 साल की बच्ची का इलाज कराकर लौट रहे ...और पढ़ें

    संवाद सहयोगी, अतर्रा (बांदा)।  मासूम बेटी का इलाज कराकर घर लौट रहे देवर-भाभी की तेज रफ्तार बाइक खड़े ट्रैक्टर में पीछे से टकरा गई। हादसे में देवर भाभी की मौत हो गई। हादसे के समय बाइक के बीच में बैठी महिला की तीन वर्षीय बच्ची घायल हो गई। राहगीरों की सूचना पर पुलिस ने घायल बच्ची को एंबुलेंस से सीएचसी पहुंचाया। जहां बच्ची का उपचार किया जा रहा है। हादसे के समय बाइक सवार युवक हेलमेट नहीं लगाए था।

    पचपेड़िया गांव निवासी माखन का 25 वर्षीय पुत्र चुन्नू अपनी तीन वर्षीय भतीजी भूमि की तबीयत खराब होने के कारण शनिवार की शाम 28 वर्षीय भाभी रोशनी के साथ बाइक से बदौसा कस्बा इलाज कराने गया था। जहां से इलाज कराने के बाद देर शाम तीनों बाइक से घर वापस जा रहे थे। तभी रास्ते में बदौसा थाना के ग्राम तरसुमा के पास अंधेरा होने के कारण सड़क किनारे खड़े कटिया मशीन लगे ट्रैक्टर के पीछे से तेज गति में बाइक टकरा गई।

     

    तेज टक्कर होने के कारण बाइक सवार चुन्नू, रोशनी और भूमि घायल होकर सड़क पर गिरे। राहगीरों की सूचना पर पुलिस ने बाइक सवार तीनों को सीएचसी अतर्रा भेजा। जहां चिकित्सकों ने देवर-भाभी को मृत घोषित कर दिया। जबकि बच्ची के मामूली चोटें होने से उसका उपचार किया गया। मोबाइल के नंबरों से पुलिस ने स्वजन को हादसे की सूचना दी। इससे बिलखते स्वजन अस्पताल पहुंचे।

     

    दिवंगत बाइक सवार के चाचा बुद्धविलास ने बताया कि बहू रोशनी का पति मनफूल गुजरात में मजदूरी करता है। रोशनी के तीन पुत्रियां है। वहीं चुन्नू की शादी डेढ़ वर्ष पूर्व हुई थी,अभी तीन दिन पहले उसे एक पुत्री पैदा हुई है। घटना से पत्नी लीलू समेत अन्य स्वजन का रो-रोकर बुरा हाल है। बदौसा थाना निरीक्षक अजीत प्रताप सिंह ने बताया कि ट्रैक्टर चालक बिल्डिंग मैटेरियल की दुकान के बाहर रुक कर दुकानदार को रुपये दे रहा था। इसी बीच हादसा हुआ है।