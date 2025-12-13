बांदा में खड़े ट्रैक्टर से टकराई बाइक, 3 साल की बच्ची का इलाज कराकर लौट रहे देवर-भाभी की मौत, मासूम घाायल

संवाद सहयोगी, अतर्रा (बांदा)। मासूम बेटी का इलाज कराकर घर लौट रहे देवर-भाभी की तेज रफ्तार बाइक खड़े ट्रैक्टर में पीछे से टकरा गई। हादसे में देवर भाभी की मौत हो गई। हादसे के समय बाइक के बीच में बैठी महिला की तीन वर्षीय बच्ची घायल हो गई। राहगीरों की सूचना पर पुलिस ने घायल बच्ची को एंबुलेंस से सीएचसी पहुंचाया। जहां बच्ची का उपचार किया जा रहा है। हादसे के समय बाइक सवार युवक हेलमेट नहीं लगाए था।

पचपेड़िया गांव निवासी माखन का 25 वर्षीय पुत्र चुन्नू अपनी तीन वर्षीय भतीजी भूमि की तबीयत खराब होने के कारण शनिवार की शाम 28 वर्षीय भाभी रोशनी के साथ बाइक से बदौसा कस्बा इलाज कराने गया था। जहां से इलाज कराने के बाद देर शाम तीनों बाइक से घर वापस जा रहे थे। तभी रास्ते में बदौसा थाना के ग्राम तरसुमा के पास अंधेरा होने के कारण सड़क किनारे खड़े कटिया मशीन लगे ट्रैक्टर के पीछे से तेज गति में बाइक टकरा गई।

तेज टक्कर होने के कारण बाइक सवार चुन्नू, रोशनी और भूमि घायल होकर सड़क पर गिरे। राहगीरों की सूचना पर पुलिस ने बाइक सवार तीनों को सीएचसी अतर्रा भेजा। जहां चिकित्सकों ने देवर-भाभी को मृत घोषित कर दिया। जबकि बच्ची के मामूली चोटें होने से उसका उपचार किया गया। मोबाइल के नंबरों से पुलिस ने स्वजन को हादसे की सूचना दी। इससे बिलखते स्वजन अस्पताल पहुंचे।