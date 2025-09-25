UPI के जरिए इंडियन बैंक के खाते से उड़ाए 51301 रुपये, 6 महीने बाद भी नहीं हुई कार्रवाई

बांदा जिले में साइबर अपराध का एक मामला सामने आया है जिसमें पीड़ित के खाते से 51301 रुपये कट गए। छह महीने बाद भी कार्रवाई न होने पर पीड़ित ने एसपी से गुहार लगाई। एसपी की फटकार के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पीड़ित ने बताया कि उसने कोई ओटीपी साझा नहीं किया था।

जागरण संवाददाता, बांदा । जिले में साइबर अपराध का एक और मामला सामने आया है, जिसमें पीड़ित ने छह महीने बीत जाने के बाद भी कार्रवाई न होने पर एसपी से न्याय की गुहार लगाई है। एसपी की फटकार के बाद थाना पुलिस ने मामला दर्ज किया। अब उसमें जांच चल रही है।

जसपुरा निवासी बृजेश कुमार ने पुलिस अधीक्षक पलाश बंसल से मिलकर दिए शिकायती पत्र में बताया कि 25 जनवरी की रात करीब 11:50 बजे उसके इंडियन बैंक खाते से 51,301 रुपये यूपीआई के माध्यम से अपने आप कट गए थे। घटना के बाद पीड़ित ने तुरंत साइबर क्राइम हेल्पलाइन में मामले की सूचना दी।

6 माह बाद भी नहीं हुई कार्रवाई पीड़ित ने बताया था कि जिस नंबर से लेन-देन हुआ, वह उसका नहीं है और न ही उसने कोई ओटीपी साझा किया था। कोई कार्रवाई न होने पर पीड़ित ने 27 जनवरी को भी जसपुरा थाने में प्रार्थना पत्र दिया था, ताकि कार्रवाई हो सके। लेकिन छह माह से अधिक समय बीत जाने के बावजूद अभी तक कोई उचित कार्रवाई नहीं हुई है। पुलिस की इस लापरवाही से परेशान होकर पीड़ित युवक पुलिस अधीक्षक पलाश बंसल के पास पहुंचा और पूरा मामला बताया।

पीड़ित ने कहा कि यदि समय रहते कार्रवाई होती तो शायद अपराधियों को पकड़ा जा सकता था। उसने एसपी से मामले में शीघ्र कार्रवाई कराने की मांग की। इस घटना से स्पष्ट है कि जिले में साइबर ठगी के मामले लगातार बढ़ रहे हैं और पीड़ितों को न्याय पाने के लिए लंबा इंतजार करना पड़ रहा है।