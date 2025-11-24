बांदा में छेड़खानी से आहत थी महिला, पुलिस कार्रवाई भी न होने पर दे दी जान

जागरण संवाददाता, बांदा। एक महिला ने आत्महत्या कर ली। महिला से छेड़खानी हुई तो पुलिस ने शिकायत की। लेकिन आरोपित के खिलाफ कोई कार्रवाई न हुई। छेड़खानी से आहत और पुलिस कार्रवाई न होने पर महिला ने जान दे दी।

कालिंजर थाना के एक गांव निवासी 24 वर्षीय विवाहिता के साथ गांव के युवक ने माह भर पहले छेड़खानी कर दी थी। जिसकी विवाहिता ने पुलिस से शिकायत की थी। लेकिन पुलिस कार्रवाई के नाम पर उसे टरकाती रही। छेड़खानी की ग्लानि व पुलिस के सुनवाई न करने से विवाहिता ने सोमवार सुबह जहरीला पदार्थ खा लिया। हालत बिगड़ने पर स्वजन ने उसे सीएचसी नरैनी में भर्ती कराया। जहां से बाद में उसे रानी दुर्गावती मेडिकल कालेज रेफर कर दिया। जहां उपचार के दौरान विवाहिता की मौत हो गई।