बांदा में पड़ोसी महिला पर पेट्रोल डालकर लगाई आग, नाली में कूदकर बचाई जान

संवाद सहयोगी, नरैनी (बांदा)। बांदा के पटेल नगर में शनिवार सुबह पड़ोसी युवक ने गाली गलौज का विरोध करने पर महिला के ऊपर पांच लीटर की गैलन में भरा पेट्रोल डालकर आग लगा दी। आग से बचने के लिए महिला नाली में कूद गई। तब तक वह करीब 40 प्रतिशत झुलस चुकी थी। गंभीर हालत में उसे बांदा के रानी दुर्गावती मेडिकल कालेज रेफर किया गया है।



पटेल नगर निवासी दिवंगत अशोक कुमार की 32 वर्षीय पत्नी प्रिया सुबह घर में सफाई कर रही थी। तभी पड़ोसी अनुज घर में घुस आया और गाली गलौज करने लगा। विरोध करने पर उसने गैलन में भरा पेट्रोल प्रिया पर उड़ेल कर आग लगा दी। मां को जलता देख बेटी प्रभा ने बचाने का प्रयास किया।

इस बीच प्रिया घर के बाहर आग का गोला बनकर भागी। बाद में नगर पंचायत की पानी भरी नाली में कूदकर अपनी जान बचाई। बेटी उसे निजी वाहन से सीएचसी नरैनी ले गई। अधीक्षक विपिन शर्मा ने बताया कि महिला गंभीर रूप से झुलसी है। प्राथमिक उपचार और दवाएं देने के बाद उसे रेफर किया गया है।



बेटी प्रभा के अनुसार, अनुज कई दिनों से गाली गलौज कर रहा था। कई बार 112 पर शिकायत की गई, लेकिन पुलिस सिर्फ समझाकर चली गई। शनिवार को उसकी मां कोतवाली में शिकायत करने जा रही थी, इसी के विरोध में अनुज ने घटना को अंजाम दिया।