Banda News: ठंड ने बढ़ाईं मुश्किलें...लेकिन शहर में नहीं हुए अलाव के इंतजाम, कोहरे के चलते ट्रेनें हुईं लेट  

जागरण संवाददाता, बांदा। न्यूनतम तापमान में पिछले दो दिनों से गिरावट आई है। दिन की अपेक्षा रात का तापमान आधे से भी कम पर पहुंच गया है। रात में घरों से बाहर निकलने पर हवा से गलन का एहसास हो रहा है। वहीं मुख्यालय के चौराहों व सार्वजनिक स्थलों पर अलाव की व्यवस्था नहीं दिख रही है।

रात में कोहरा बढ़ने से सीधा असर ट्रेनों पर पड़ा है। यहां से गुजरने वाली एक्सप्रेस ट्रेनें तीन घंटे से ज्यादा समय तक विलंब से चल रही हैं। यात्रियों को रेलवे प्लेटफार्म पर सर्दी में ट्रेनों का इंतजार करना पड़ रहा है।

रविवार को अधिकतम तापमान 23 व न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। जो शनिवार रात नौ डिग्री सेल्सियस से एक डिग्री अधिक दर्ज किया गया। रविवार सुबह घना कोहरा छाया रहा। 10 मीटर दूरी से आ रहे वाहन नजर नहीं आ रहे थे।

वाहनों की लाइटें जुगनू की तरह जलती दिखी। करीब साढ़े दस बजे के बाद धूप खिली, जिससे लोगों को थोड़ी राहत मिली, लेकिन शाम होते-होते तापमान में गिरावट से ठिठुरन बढ़ गई। आवागमन में बाइक चालकों को सर्दी से परेशानियों का सामना करना पड़ा।

सर्दी से राहत पाने के लिए कचहरी चौराहे, महाराणा प्रताप चौक, कालू कुआं चौराहा, स्टेशन रोड पर चाय की दुकानों में लोगों की भीड़ दिखी। नगर के विभिन्न सार्वजनिक स्थानों पर अलाव न जलने से लोग ठिठुरते रहे। वह गंतव्य को पहुंचने के लिए वाहनों के इंतजार में सर्दी से बचने की कोशिश में लगे रहे।