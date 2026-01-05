Language
    बांदा में प्रिंटर से छापकर 500 के नकली नोट चलाने वाले दो आरोपित गिरफ्तार, पुलिस ने बरामद कीं ये चीजें

    By Jagran News Edited By: Shiv Govind Mishraa
    Updated: Mon, 05 Jan 2026 01:36 AM (IST)

    बांदा पुलिस ने नकली नोट बनाने वाले गिरोह के दो सदस्यों, राजाराम और राहुल सिंह को गिरफ्तार किया है। उनके घरों से 1,12,500 रुपये के नकली 500 के नोट और उ ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, बांदा। नकली नोट बनाने वाले गिरोह के दो सदस्यों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। उनके घरों से 1,12,500 रुपये के नकली नोट और इसे बनाने के उपकरण बरामद किए गए। बरामद नकली नोटों में 500 के 225 नोट शामिल हैं। शहर में 500 का एक नकली नोट दुकानदार ने पकड़ा तो जानकारी पुलिस को दी।

    पुलिस ने जांच के बाद महोबा निवासी राजाराम व राहुल सिंह को पकड़ा। उनके पास मिले नकली नोटों में एक ही नंबर अंकित था। पूछताछ में दोनों ने बताया कि 500 के नकली नोट प्रिंटर की मदद से बनाते थे। एएसपी मेविस टाक ने बताया कि आरोपित बाजार में 50 रुपये का सामान लेकर नकली नोट पकड़ाते थे। जिसमें उन्हें साढ़े चार सौ रुपये छुट्टे मिल जाते थे।

    नकली नोट में प्रयुक्त कागज पतला है, जिसे वह स्थानीय स्तर पर खरीदते थे। एसपी पलाश बंसल के अनुसार, आरोपितों के घर से प्रिंटर, विभिन्न रंगों की स्याही, कटर, फ्रेम, टेप, ब्रश, इमल्शन, डाई, पीवीसी शीट, विशेष प्रकार का कागज एवं अन्य उपकरण मिले हैं।