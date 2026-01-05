बांदा में प्रिंटर से छापकर 500 के नकली नोट चलाने वाले दो आरोपित गिरफ्तार, पुलिस ने बरामद कीं ये चीजें

जागरण संवाददाता, बांदा। नकली नोट बनाने वाले गिरोह के दो सदस्यों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। उनके घरों से 1,12,500 रुपये के नकली नोट और इसे बनाने के उपकरण बरामद किए गए। बरामद नकली नोटों में 500 के 225 नोट शामिल हैं। शहर में 500 का एक नकली नोट दुकानदार ने पकड़ा तो जानकारी पुलिस को दी।

पुलिस ने जांच के बाद महोबा निवासी राजाराम व राहुल सिंह को पकड़ा। उनके पास मिले नकली नोटों में एक ही नंबर अंकित था। पूछताछ में दोनों ने बताया कि 500 के नकली नोट प्रिंटर की मदद से बनाते थे। एएसपी मेविस टाक ने बताया कि आरोपित बाजार में 50 रुपये का सामान लेकर नकली नोट पकड़ाते थे। जिसमें उन्हें साढ़े चार सौ रुपये छुट्टे मिल जाते थे।