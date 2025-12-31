ट्रैक्टर ट्राली पलटने से चालक की दबकर मौत, परिजनों ने शव रखकर किया हंगामा

जागरण संवाददाता, बांदा। सड़क पर मिट्टी पुराई कार्य के दौरान मिट्टी डालने गया ट्रैक्टर चालक अचानक ट्राली पलटने के कारण उसी में दब गया। हादसे में चालक की मौके पर मौत हो गई। घटना के बाद स्वजन ने काफी हंगामा किया।

आरोप लगाया कि खदान संचालक के ट्रक की टक्कर से युवक की मौत हुई है। मौके पर पहुंचे तहसीलदार के समझाने के बाद भी स्वजन माने नहीं। देर शाम तक स्वजन ने घटनास्थल से शव उठने नहीं दिया है। एसडीएम समेत अन्य अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं।

पैलानी तहसील के खरेई के मजरा उसरा डेरा निवासी 30 वर्षीय पंकज सोमवार की देर रात खप्टिहाकलां से मिट्टी डालकर वापस अपने घर ऊसरा डेरा जा रहा था। साड़ी गांव से एक किलोमीटर पहले खरेई तालाब के पास घने जंगल के बीच अचानक अनियंत्रित होकर ट्रैक्टर ट्राली पलट गई।

हादसे में पंकज की मौके पर ही मौत हो गई। मौके पर जा रहे राहगीरों ने देखा तो स्वजन को घटना की सूचना दी। दिवंगत की शादी 5 वर्ष पहले कुम्हारिया डेरा में हुई थी। घटना के बाद पत्नी संगीता व मां भूरी का रो रो कर बुरा हाल रहा।

पुलिस ने बताया कि खप्टिहा कलां के काली देवी मंदिर के पास मिट्टी पुराई का काम चल रहा था। मिट्टी लेकर पंकज खप्टिहा में डालने गया था घर वापस आते समय घटना हो गई है। थाना प्रभारी राजेश कुमार वर्मा ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। उधर दिवंगत के पारिवारिक बड़े भाई फूलचंद निषाद ने आरोप लगाया कि साड़ी खदान चल रही है। उन्हीं के ट्रक ने ट्रैक्टर में टक्कर मार दी है, जिससे मेरे भाई की मौत हो गई है।

स्वजन ने मंगलवार को सारा दिन शव उठने नहीं दिया है। खदान संचालक से मुआवजे की मांग को लेकर स्वजन अड़े हैं। मौके पर एसडीएम और तहसीलदार भी पहुंचे हैं। स्वजन ने देर शाम तक शव उठने नहीं दिया है।