सिगरेट पीता देख पिता ने जड़ दिया थप्पड़, बांदा में 8वीं के छात्र ने फंदा लगाकर दी जान

जागरण संवाददाता, बांदा। सिगरेट पीने को लेकर पिता ने बेटे को थप्पड़ मार दिया तो नाराज बेटे ने पड़ोसी के पशुबड़ा में फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। सूचना पर कोतवाली प्रभारी सहित फारेंसिक टीम मौके पर पहुंचकर तथ्य जुटाए। कोतवाली क्षेत्र के ग्राम अहार निवासी शिवबरन यादव का 14 वर्षीय पुत्र अंकित बबेरू कस्बे के विद्या मंदिर इंटर कालेज में कक्षा आठ का छात्र रहा। रविवार की दोपहर पिता शिवबरन ई रिक्शा लेकर बबेरू जा रहा था । पिता की निगाह पड़ी कि अंकित दोस्तों के संग सिगरेट पी रहा है।

उसने रिक्शा रोक कर बेटे को सिगरेट पीता देख एक थप्पड़ मार दिया। हिदायत देकर पिता ने उसे घर जाने को कहा और वहां से सवारी लेकर चला गया। इसी बीच अंकित मौका पाकर मकान के पीछे बिरादरी के शिवचंद्र यादव के सूने पशुबाड़ा गया और गले में रस्सी का फंदा डाल कर लकड़ी की धन्नी से लटककर आत्महत्या कर ली।