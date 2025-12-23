बांदा में पंचायत चुनाव में12 लाख से ज्यादा मतदाता चुनेंगे गांव की सरकार, 30 जनवरी में सूची का होगा अंतिम प्रकाशन
जागरण संवाददाता, बांदा। UP Panchayat Elections: भारत निर्वाचन आयोग जहां लोकसभा और विधानसभा स्तर की मतदाता सूचियों का शुद्धिकरण करने के लिए विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण (एसआइआर) के माध्यम से मतदाता सूची तैयार कराने में जुटा है, वहीं जिला निर्वाचन विभाग ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों की मतदाता सूची का अनंतिम प्रकाशन करा दिया है। आंकड़ों के मुताबिक करीब सवा 12 लाख से अधिक मतदाता ग्राम पंचायत, जिला पंचायत व क्षेत्र पंचायत के चुनावों में मतदान कर सकेंगे। हालांकि अभी दावा-आपत्तियों के निस्तारण के बाद मतदाताओं की संख्या के आंकड़ों में बदलाव भी संभव है।
मंगलवार को जनपद के आठों विकासखंडों में ग्राम पंचायतों के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों की सूचियों का अनंतिम प्रकाशन कराया गया। ग्राम पंचायताें में बूथवार मतदाता सूचियों को चस्पा किया गया और संशोधन के लिए अपेक्षित दावा-आपतियां आमंत्रित की गई हैं। निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी एडीएम कुमार धर्मेंद्र ने बताया है कि मंगलवार को प्रकाशित अनंतिम मतदाता सूची की प्रतियां उनके कार्यालय के अलावा सभी तहसीलों, विकासखंड मुख्यालयों और ग्राम पंचायत स्तर पर मतदान केंद्रों पर मतदाताओं के निरीक्षण के लिए उपलब्ध कराई गईं हैं।
कोई भी व्यक्ति कार्यालय समय पर 24 से 30 दिसंबर तक मतदाता सूची का अवलोकन करके दावा एवं आपत्तियां प्रस्तुत कर सकता है। कहा है कि पंचायत निर्वाचक नामावली में किसी नाम के सम्मिलित होने या अन्य विवरणों संशोधन को लेकर निर्धारित प्रपत्र दाखिल किया जा सकता है। 30 दिसंबर तक मतदाता सूची को लेकर किसी भी दावा-आपत्ति को संबंधित बीएलओ, एसडीएम या बीडीओ के पास दिया जा सकता है।
अनंतिम मतदाता सूची में नरैनी ब्लाक से कुल 211986, बड़ोखर से 151860, तिंदवारी से 149305, महुआ से 167215, जसपुरा से 92735, कमासिन से 145957, बबेरू से 160273 और बिसंडा ब्लाक से 148600 मतदाताओं को शामिल किया गया है। हालांकि मतदाता सूची के अंतिम आंकड़े दावा-आपत्तियों के निस्तारण के बाद ही सामने आ सकेंगे। बिसंडा ब्लाक के पेस्टा गांव में पूर्व प्रधान संकटा प्रसाद त्रिपाठी की अगुवाई में बीएलओ ने मतदाताओं के समक्ष सूची का अवलोकन कराया और दावा-आपत्तियां मांगी।
नरैनी ब्लाक में बढ़े सर्वाधिक मतदाता
जिला निर्वाचन के आंकड़ों के अनुसार नरैनी विकासखंड में सर्वाधिक मतदाता बढ़ें हैं, जबकि सबसे कम मतदाता जसपुरा ब्लाक में बढ़ाए गए हैं। नरैनी 28921 नाम बढ़े हैं तो 23969 नाम विलोपित किए गए हैं। जबकि बड़ोखर में 23601 नामों के इजाफे के साथ 18249 नाम बाहर किए गए हैं। ऐसे ही तिंदवारी ब्लाक में 20426 नामों को बढ़ाया गया है तो 12601 नाम काटे भी गए हैं। वहीं महुआ ब्लाक से 23353 मतदाता बढ़े हैं और 25827 के नाम काट दिए गए हैं। ऐसे ही जसपुरा में सबसे कम 13707 नाम बढ़ाए गए हैं और 10738 नामों को काट दिया गया है।
कमासिन ब्लाक में 22666 नए लोगों को मतदाता सूची में जगह मिली है और 12501 नाम बाहर किए गए हैं। बबेरू में 24789 लोग नए शामिल किए हैं और 22339 नाम काटे गए हैं। जबकि बिसंडा ब्लाक में 22298 मतदाता बढ़ाए गए हैं तो 20062 मतदाताओं के नाम काटे गए हैं। इस तरह से पूरे जिले में जहां 179961 नए मतदाताओं के नाम शामिल किए गए हैं, वहीं 146286 मतदाताओं को सूची से बाहर का रास्ता दिखाया गया है। ऐसे ही 20184 मतदाताओं के नाम में संशोधन भी किया गया है।
