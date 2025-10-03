घर लौट रहे युवक को 3 बाइक सवारों ने घेरकर पीटा, पैसे और मोबाइस लेकर फरार

अतर्रा में नेशनल हाईवे पर बाइक से घर लौट रहे रामनारायण कुशवाहा के साथ तीन अज्ञात लोगों ने मारपीट की और 25 हजार रुपये व मोबाइल छीन लिए। कुशवाहा ने दो नामजद आरोपियों विकास कुशवाहा और ज्ञानबाबू समेत एक अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है।

कुसमा गांव निवासी रामनारायण कुशवाहा गुरुवार रात करीब 12 बजे शहर से घर बाइक से लौट रहा था। नेशनल हाईवे के ग्राम नंदना के पास पीछे से आए बाइक सवार तीन लोगों ने उसे गाली देने लगे। विरोध करने पर तीनों ने उसके साथ मारपीट की।

भागने लगा युवक मारपीट से घबराकर बाइक लेकर भागने लगा। इसी दौरान उसका मोबाइल फोन व हैंडल में टंगा झोला जिसमें 25 हजार रुपये रखे थे कहीं गिर गया। हमलावरों में ग्राम खमहौरा निवासी विकास कुशवाहा व ग्राम नगनेधी निवासी ज्ञानबाबू को पीड़ित ने पहचान लिया।