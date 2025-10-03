Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    घर लौट रहे युवक को 3 बाइक सवारों ने घेरकर पीटा, पैसे और मोबाइस लेकर फरार

    By vimal pandey Edited By: Shivgovind Mishra
    Updated: Fri, 03 Oct 2025 05:09 PM (IST)

    अतर्रा में नेशनल हाईवे पर बाइक से घर लौट रहे रामनारायण कुशवाहा के साथ तीन अज्ञात लोगों ने मारपीट की और 25 हजार रुपये व मोबाइल छीन लिए। कुशवाहा ने दो नामजद आरोपियों विकास कुशवाहा और ज्ञानबाबू समेत एक अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है।

    prefferd source google
    Hero Image
    बाइक सवारों ने युवक को घेरकर पीटा। जागरण

    संवाद सहयोगी, अतर्रा। बाइक से घर लौट रहे युवक के साथ नेशनल हाईवे पर तीन मोटरसाइकिल सवारों ने मारपीट की। बचाव में भागने के दौरान युवक के 25 हजार रुपये व मोबाइल फोन गिर गया। पीड़ित ने दो नामजद व एक अज्ञात के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराया है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    कुसमा गांव निवासी रामनारायण कुशवाहा गुरुवार रात करीब 12 बजे शहर से घर बाइक से लौट रहा था। नेशनल हाईवे के ग्राम नंदना के पास पीछे से आए बाइक सवार तीन लोगों ने उसे गाली देने लगे। विरोध करने पर तीनों ने उसके साथ मारपीट की।

    भागने लगा युवक

    मारपीट से घबराकर बाइक लेकर भागने लगा। इसी दौरान उसका मोबाइल फोन व हैंडल में टंगा झोला जिसमें 25 हजार रुपये रखे थे कहीं गिर गया। हमलावरों में ग्राम खमहौरा निवासी विकास कुशवाहा व ग्राम नगनेधी निवासी ज्ञानबाबू को पीड़ित ने पहचान लिया।

    जिसमें पीड़ित ने दो नामजद व एक अज्ञात के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराया है। थाना प्रभारी ऋषिदेव सिंह का कहना है कि मुकदमा दर्ज किया है। मामले की जांच कराकर आगे की कार्रवाई करेंगे।