रात के सन्नाटे में गूंजी गोलियों की आवाज, पुलिस और एसओजी की टीम ने मुठभेड़ में पकड़े तीन लुटेरे

बांदा के मटौंध थाना क्षेत्र में पुलिस और एसओजी की संयुक्त टीम ने मुठभेड़ में तीन अंतरराज्यीय लुटेरों को गिरफ्तार किया। मुठभेड़ में सरगना के पैर में गोली लगी। पुलिस ने आरोपियों से लूटी गई मोटरसाइकिल तमंचे और नकदी बरामद की। गिरोह के सरगना पर कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। पुलिस ने आरोपियों को जेल भेज दिया है।

जागरण संवाददाता, बांदा। मटौंध थाना पुलिस व एसओजी (स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप) की संयुक्त टीम ने मुठभेड़ में तीन अंतर्जनपदीय लुटेरों को गिरफ्तार किया है। मुठभेड़ में सरगना के पैर में गोली लगी है, उसे उपचार के लिए जिला अस्पताल ले गए।

पुलिस ने पकड़े गए आरोपियों के पास से लूटी गई मोटरसाइकिल, दो तमंचे, कारतूस व 1520 रुपये बरामद किए है। गिरोह के सरगना पर डेढ़ दर्जन से ज्यादा लूट व जानलेवा हमले करने के मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस ने उसकी हिस्ट्रीशीट खोलने के साथ ही आरोपियों को जेल भेज दिया।

मटौंध थाना के चमरहा गांव निवासी प्रमोद से रविवार रात तीन बदमाशों ने नकदी, मोटरसाइकिल और अन्य सामान लूट लिया था। घटना की रिपोर्ट दर्ज होते ही एसपी पलाश बंसल ने संयुक्त टीम गठित कर मामले की जांच शुरू कराई थी, जिसमें सोमवार रात खड्डी तिराहा पर चेकिंग के दौरान पुलिस ने संदिग्ध बाइक सवारों को रोकने का प्रयास किया।

इसमें वे भागने लगे और पीछा करने पर गिर गए और पैदल भागते हुए पुलिस पर फायरिंग कर दी। आत्मरक्षार्थ में पुलिस की जवाबी कार्रवाई में सरगना चंद्रभान पुत्र भूरा निवासी मकरबई थाना कबरई जनपद महोबा के दाहिने पैर में गोली लगने से घायल हो गया, जबकि उसके दोनों साथी शिवपूजन पुत्र मोहन निवासी ग्राम घंडुवा, बृजेश उर्फ ह्रदेश पुत्र मलखान ग्राम बाघवा खोड, महोबा को पकड़ लिया गया।

पुलिस की पूछताछ में पकड़े गए आरोपियों ने लूट की घटना करना स्वीकार किया। जिसमें पुलिस ने तीनों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया। मुठभेड़ में मटौंध थाना निरीक्षक संदीप सिंह व एसओजी प्रभारी आनंद कुमार के साथ उनकी टीम शामिल रही।