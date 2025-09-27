यूपी के इस जिले में 12वीं तक के छात्रों के बाइक-स्कूटी चलाने पर बैन, डीएम ने सभी स्कूलों को दिए निर्देश

बांदा में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में सड़क सुरक्षा समिति की बैठक हुई जिसमें सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए जागरूकता बढ़ाने और ओवरस्पीडिंग रोकने पर जोर दिया गया। स्कूलों में बच्चों को सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक करने के निर्देश दिए गए। वहीं मंडल स्तरीय बैठक में स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार और आयुष्मान कार्ड बनवाने पर ध्यान केंद्रित किया गया।

जागरण संवाददाता, बांदा। डीएम जे. रीभा की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में सड़क सुरक्षा समिति की बैठक हुई। डीएम ने परिवहन विभाग व पुलिस विभाग द्वारा सड़क दुर्घटनाओं को रोकने व कमी लाने के लिए लोगों को जागरूक किये जाने, ओवर स्पीड रोकने के निर्देश दिये।

डीएम ने सुबह 10 से दाेपहर 12 बजे तक विभिन्न स्थलों पर हेलमेट व सीटबेल्ट की चेंकिंग कार्रवाई करने के निर्देश दिये। ओवरलोड वाहनों के विरूद्ध प्रवर्तन कार्रवाई करते हुए प्रसमन शुल्क लगाये जाने के निर्देश दिये। उन्होंने सभी स्कूलों में सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता लाने के लिए कक्षा-12वीं तक के बच्चों को मोटरसाइकिल, स्कूटी संचालित न करने के संबंध में रोड सेफ्टी क्लब के बच्चों को जागरूक किये जाने व सड़क सुरक्षा शपथ दिलाये जाने के निर्देश दिए।

सड़क किनारे सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता लाने के लिए रैली, नुक्कड़ नाटक कराये जाने के संबंध में परिवहन, पुलिस एवं शिक्षा विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया। आयुक्त ने मंडल स्तरीय बैठक में दिए निर्देश आयुक्त अजीत कुमार की अध्यक्षता चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के मंडल स्तरीय अधिकारियों की बैठक हुई। चिकित्सा विभाग की रैंकिंग में सुधार होने पर आयुक्त महोदय ने प्रसन्नता व्यक्त की। उल्लेखनीय है कि इस माह चित्रकूटधाम मण्डल प्रदेश में 7 वें स्थान पर रहा। आयुक्त ने स्पष्ट निर्देश दिए कि जिन संकेतकों इंडीकेटर्स पर प्रगति संतोषजनक नहीं है, उनमें आगामी माह तक सुधार अवश्य परिलक्षित होना चाहिए। वरिष्ठ नागरिकों 70 वर्ष से अधिक आयु का शत-प्रतिशत आयुष्मान कार्ड बनाया जाए, जिससे उन्हें बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सकें।