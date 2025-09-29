Language
    बिना तलाक दिए पति ने की दूसरी शादी, महिला ने PM पोर्टल पर कर दी शिकायत

    Updated: Mon, 29 Sep 2025 11:45 AM (IST)

    नरैनी में एक व्यक्ति द्वारा बिना तलाक के दूसरी शादी करने का मामला सामने आया है। पहली पत्नी ने दहेज उत्पीड़न और मारपीट का मामला दर्ज कराया था जो अभी न्यायालय में विचाराधीन है। पीड़िता ने पुलिस अधीक्षक और पीएम पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराई है और न्याय की गुहार लगाई है। उसने पति पर चित्रकूट में दूसरी शादी करने का आरोप लगाया है।

    पति के दूसरी शादी करने पर पीएम पोर्टल पर की शिकायत।

    संवाद सहयोगी, नरैनी । बिना विवाह विच्छेद के पति ने दूसरी शादी कर ली। जबकि दहेज उत्पीड़न सहित मारपीट के मामले पति के विरुद्ध न्यायालय में मामला विचाराधीन है। विवाहित पहली पत्नी ने इसकी शिकायत पुलिस अधीक्षक सहित पीएम पोर्टल पर की है।

    करतल गांव निवासी शिव प्रसाद कुशवाहा की पुत्री शीलम कुशवाहा ने शिकायती पत्र में बताया कि मेरी शादी 21 जून 2022 को अतर्रा थाना के लेखपाल कालोनी निवासी रामचंद्र कुशवाहा के पुत्र आशीष कुमार से हुई थी।

    दहेज की करते थे मांग

    शादी के बाद से ही ससुरालीजन दहेज की मांग करके दिन-रात प्रताड़ित करते थे। जिसका मुकदमा कोतवाली क्षेत्र के नरैनी थाने में दो जनवरी 2025 को पंजीकृत हुआ था। विवेचक ने उस पर कई लोगों के नाम हटा दिए थे। जिसकी पुनः विवेचना किए जाने के लिए प्रार्थना पत्र भी दिया गया था।

    जानकारी हुई है कि पति आशीष ने दूसरी शादी 24 सितंबर 2025 को चित्रकूट गायत्री मंदिर से कर लिया। जबकि अभी न्यायालय से कोई विवाह विच्छेद नहीं हुआ है। मांग की है कि मामले में पुनः विवेचना कराने के साथ कार्रवाई पति के विरुद्ध की जाए।