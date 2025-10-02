बांदा में चारपाई से न उठने पर दो अनुसूचित जाति के बुजुर्गों को पीटा, पुलिस मामला दर्ज जांच में जुटी

बांदा के जबरापुर गांव में चारपाई से न उठने पर दलित बुजुर्गों पर हमला किया गया। आरोप है कि हमलावरों ने जातिसूचक गालियां दीं और नकदी लूटी। पीड़ितों ने दस्यु अंबिका पटेल गैंग से संबंध होने का आरोप लगाया जिसे पुलिस ने खारिज कर दिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

जागरण सवाददाता, बांदा। चारपाई से न उठने व राम-राम न करने पर फतेहगंज थाना के जबरापुर गांव में मंगलवार शाम गांव के लोगों ने अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर दो अनुसूचित जाति के बुजुर्गों को लाठी-चाकू से हमलाकर जख्मी कर दिया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

घायलों का आरोप है कि हमलावरों ने जाति सूचक गालियां भी दीं और एक बुजुर्ग की जेब से 500 रुपये लूटकर ले गए। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज की है। पीड़ितों का यह भी आरोप है कि हमलावर दिवंगत हो चुके अंबिका पटेल उर्फ ठोकिया गैंग के संपर्क में रहने वाले थे। हालांकि, पुलिस ने इस बात से इन्कार किया है।

यह है पूरा मामला फतेहगंज थाना क्षेत्र के जबरापुर गांव निवासी 60 वर्षीय भगत वर्मा व 70 वर्षीय कल्लू श्रीवास मंगलवार की शाम अपने-अपने खेतों में काम कर रहे थे। वहीं नजदीक स्थित ट्यूवबेल में खाना बन रहा था। आरोप लगाया कि राकेश समेत तीन अज्ञात लोग शराब के नशे में जा धमके।

चारपाई में बैठे भगत ने उनके आने पर खडे होकर राम-राम नहीं किया तो राकेश व उसके साथियों ने जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करते गाली गलौज करना शुरू कर दिया था। इसी बात को लेकर उनसे कहासुनी हो गई। जिसके बाद हमलावरों ने भगत को लाठी से पीटना शुरू कर दिया।

भगत को पिटता देख कल्लू श्रीवास बचाने पहुंचा तो उसके ऊपर चाकू से हमला कर दिया। जिससे दोनों लोग घायल हो गए। शोर गुल सुनकर आसपास के लोग दौड़ पड़े। लेकिन किसी की बचाने की हिम्मत नहीं पड़ी। जिसके बाद हमलावार जान से मारने की धमकी देते हुए चले गए।

कल्लू ने आरोप लगाया है कि हमलावर उसकी जेब मेंं पड़े पांच सौ रुपये लूट कर ले गए हैं। भगत के पुत्र गंगाराम ने घटना की तहरीर पुलिस को दी। थानाध्यक्ष रामकिशोर का कहना कि मारपीट की रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। मामले की जांच पड़ताल की जा रही है।