Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    फुटपाथ दुकानदारों को मिला नए साल का तोहफा, यूपी के इस जिले में 3 करोड़ की लागत से बनेगा वेंडिंग जोन

    By Balram Singh Edited By: Shivam Yadav
    Updated: Thu, 01 Jan 2026 11:03 AM (IST)

    बांदा शहर में रेहड़ी-पटरी दुकानदारों को अब भटकना नहीं पड़ेगा। नगर पालिका और बीडीए मिलकर 3.23 करोड़ रुपये की लागत से वेंडिंग जोन विकसित कर रहे हैं। महा ...और पढ़ें

    Hero Image

    बलराम सेंगर, बांदा। शहर में अब रेहड़ी दुकानदारों को इधर से उधर दर-दर नहीं भटकाना पड़ेगा। इनके स्थान सुनिश्चित करने की दिशा में नगर पालिका व बीडीए की संयुक्त प्रयास से वेंडिंग जोन विकसित किया जाना है।

    डीएम की अध्यक्षता में हुई इस पहल पर महाराणा प्रताप चौक के सौ-सौ मीटर एरिया छोड़ने के बाद विकास भवन व कालू कुआं के लिए जाने वाले सड़क किनारे दोनों ओर 3.23 करोड़ रुपये की लागत से वेंडिंग जोन विकसित किए जाने हैं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    इसमें रेहड़ी व फुटपाथ पर लगे ठेलिया आदि छोटे व्यापारियों के लिए शेडदार चबूतरे समेत लाइटिंग आदि की सुविधा विकसित की जानी है। इसके लिए रूपरेखा तैयार कर ली गई है। नए वर्ष में यह छोटे व्यापारियों के लिए तोहफे के रूप में मिलेगा।

    शहर में मुख्य सड़क किनारे व चौराहों रेहडी वाले छोटे दुकानदार व व्यापारी अपनी जीवन यापन करते हैं। आए दिन उन्हें यहां से वहां हटाया जाता है।

    कभी अतिक्रमण हटाने के नाम पर तो कभी विकास कार्य करने के नाम पर उन्हें उजाड़ दिया जाता है। बीते माह रेहड़ी व्यापारियों को सड़क किनारे से हटाया गया तो वह डीएम की चौखट में जाकर अपने रोजी रोटी के संकट की फरियाद सुनाई।

    इन गरीबों की फरियाद सुनने के बाद डीएम ने ऐसे व्यापारियों के लिए वेंडिंग जोन विकसित करने को लेकर पहल शुरू की। जिसके तहत संकट मोचन के सामने पड़े मैदान व महाराणा प्रताप चौक से कालू कुआं व विकास भवन की ओर जाने वाली सड़क किनारे वेंडिंग जोन विकसित करने की रूपरेखा तैयार की गई।

    इसमें संकट मोचन के सामने वेंडिंग जोन विकसित किया जा चुका है। जबकि महाराणा प्रताप चौक से विकास भवन व कालू कुआं की ओर जाने वाले रास्ते के वेंडिंग जोन को विकसित करना शेष है।

    सड़क किनारे बनेंगे शेडदार चबूतरे

    शहर के महाराणा प्रताप चौक से विकास भवन की ओर व पंडित जेएन पीजी कालेज की ओेर सड़क किनारे 3.23 करोड़ रुपये की कीमत से वेंडिंग जोन विकसित किया जाएगा। इसमें दोनों ओर फुटपाथ बनाने के बाद वेंडरों के बैठने के लिए शेडदार, चबूतरे लाइटिंग आदि विकसित किया जाना है। इसमें आधा खर्च नगर पालिका व आधा खर्च बीडीए करेगा। यह सड़क किनारे बैठकर व्यापार करने वाले वेंडर, रेहड़ी पटरी व्यापारियों के लिए नए वर्ष का तोहफा साबित होगा।

    महाराणा प्रताप चौक के एरिया को छोड़कर कालू कुआं व विकास भवन की ओर सड़क किनारे वेंडिंग जोन विकसित किया जाना है। जल्द ही विकसित किया जाएगा। इसमें नगर पालिका व बीडीए आधा-आधा खर्च वहन करेगी।

    -श्रीचंद्र चौधरी, अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, बांदा