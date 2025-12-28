Language
    'गांवों में पाइप लाइन बिछाने को खोदी गई सड़कों की कराएं मरम्मत', बांदा में नन्दी ने दिए निर्देश

    By Vimal Pandey Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Sun, 28 Dec 2025 03:08 PM (IST)

    बांदा के प्रभारी मंत्री नंद गोपाल नंदी ने विकास कार्यों और कानून व्यवस्था की समीक्षा की। उन्होंने जल जीवन मिशन के तहत खोदी गई सड़कों की तत्काल मरम्मत, ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, बांदा। जिले के प्रभारी मंत्री नन्द गोपाल नन्दी ने शनिवार को समीक्षा बैठक में विकास कार्यों एवं कानून व्यवस्था की समीक्षा करते हुए जल जीवन मिशन के तहत गांवों में पाइप लाइन बिछाने को खोदी गई सड़कों की तत्काल मरम्मत कराने के निर्देश दिए है।

    कहा कि खराब विद्युत ट्रांसफार्मरों को समय से बदला जाए। नलकूपों का विद्युतीकरण व रोस्टर के अनुसार विद्युत की आपूर्ति तथा बिलों में सुधार करने को कहा। ग्रामीण क्षेत्रों में अधूरे प्रधानमंत्री आवास का अवशेष निर्माण को शीघ्र पूरा कराने पर जोर दिया।

    औद्योगिक, निर्यात प्रोत्साहन मंत्री ने शनिवार को विकास भवन स्थित सभागार में आयोजित बैठक में विकास कार्यों व कानून व्यवस्था की समीक्षा की। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि एवं फसल बीमा योजना की प्रगति पर संतोष व्यक्त किया।

    प्रभारी मंत्री ने 102 एवं 108 एंबुलेंस के रिस्पांस टाइम में सुधार किए जाने तथा जल जीवन मिशन की सड़कों की मरम्मत कराए जाने के अलावा गांव में जलापूर्ति सुनिश्चित कराए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने निर्माण अधीन परियोजना को शीघ्र पूर्ण किए जाने तथा गोआश्रय स्थलों में क्षमता से अधिक गोवंश नहीं रखे जाने के निर्देश दिए।

    उन्होंने सेतुओं का निर्माण कार्य हर हाल में मार्च तक पूर्ण करने के निर्देश दिए। प्रभारी मंत्री ने राजस्व वादों के निस्तारण एवं परिवहन कर की वसूली, धान की खरीद में तेजी लाने के लिए कहा है। जिला पंचायत अध्यक्ष सुनील पटेल ने जिले में अवैध प्लाटिंग किए जाने का मुद्दा प्रमुखता के साथ उठाया।

    इस पर प्रभारी मंत्री ने कड़ाई से रोक लगाने, घरौनी का कार्य को भी शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए। बैठक में सदर विधायक प्रकाश द्विवेदी, नरैनी विधायक ओममणि वर्मा, जिलाधिकारी जे. रीभा, मुख्य विकास अधिकारी अजय कुमार पांडेय, अपर एसपी शिवराज सहित संबंधित विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे।