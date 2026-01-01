मंदिर में प्रेम विवाह के बाद कर ली दूसरी शादी, पीड़िता को पुणे में छोड़कर घर भाग आया पति

जागरण संवाददाता, बांदा। मंदिर में प्रेम विवाह करने के बाद पति विवाहिता को पुणे में छोड़कर बिना बताए घर चला आया। जहां उसने बाद में पहली पत्नी के रहते दूसरी शादी कर ली। पीड़िता ने आरोपित पति के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराया है।

जरैली कोठी मुहल्ला निवासी 45 वर्षीय नीमा को उसका पड़ोसी गनेश भुर्जी सात साल पहले बहला-फुसलाकर तरह-तरह के प्रलोभन देते हुए लुधियाना पंजाब ले गया था। जहां बाद में उसने मंदिर में शादी कर ली। पीड़ित पत्नी नीमा ने शहर कोतवाली में तहरीर देकर बताया कि मंदिर में प्रेम विवाह करने के बाद पति उसे आठ माह लुधियाना में रखने के बाद पुणे महाराष्ट्र ले गया और अभी तक अपने साथ बतौर पत्नी की तरह रखे रहा है।

दोनों के बीच पति-पत्नी के तरह ही रिश्ते रहे हैं, लेकिन 25 सितंबर 2025 को पति उससे यह कहकर भागकर अपने घर चला आया कि मैं घूमकर आ रहा हूं। पति के माता-पिता के घर से वापस न आने पर वह लौटकर आने का इंतजार करती रही है। उसके जीवित रहते हुए पति ने अपने माता-पिता की सहमति से एक मूकबधिर युवती से शादी कर ली।

इसके बाद अब अपने साथ रखने से मना कर दिया। इससे वह बेसहारा हो गयी है। उसकी जिंदगी बर्बाद हो रही है। उसके पास जो भी जेवरात व रुपये थे उन्हे भी चोरी-छिपे अपने साथ पति ले आया है। पति उसके साथ गाली-गलौज, मारपीट करता रहा व खाना नही देता था।