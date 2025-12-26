भाई-भतीजों के बीच कुल्हाड़ी व लाठियां चलीं, सात घायल; मेड़ काटने को लेकर हुआ विवाद

जागरण संवाददाता, बांदा। मरका थाना के अरमार गांव में मेड काटने को लेकर भाई-भतीजों के बीच खूनी संघर्ष हो गया। कुल्हाड़ियां व लाठियां चलने से दोनों ओर से पिता-पुत्र समेत सात लोग लहूलुहान हो गया। सभी घायलों को सीएचसी बबेरू से जिला अस्पताल रेफर किया गया है।

अरमार गांव में गुरुवार दोपहर जमीन के विवाद को लेकर एक ही परिवार के दो पक्षों में लाठियां व कुल्हाड़ियां चलीं। जिसमें एक ओर से 40 वर्षीय ओमप्रकाश पुत्र रामशरण उसका 18 वर्षीय भाई धनराज, 32 वर्षीय संतोष व उनके पिता 59 वर्षीय रामशरण घायल हो गए। वहीं दूसरी ओर से 26 वर्षीय नत्थू , 50 वर्षीय उसके पिता रामसिया ,16 वर्षीय भाई बुद्ध विलास लहूलुहान हुए। ग्रामीणों ने विवाद होने की सूचना मरका थाने में दी।