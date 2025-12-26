Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    भाई-भतीजों के बीच कुल्हाड़ी व लाठियां चलीं, सात घायल; मेड़ काटने को लेकर हुआ विवाद

    By Sujit Dixit Edited By: Shivam Yadav
    Updated: Fri, 26 Dec 2025 05:21 PM (IST)

    बांदा के अरमार गांव में मेड़ काटने को लेकर भाई-भतीजों में खूनी संघर्ष हुआ, जिसमें कुल्हाड़ियों और लाठियों से पिता-पुत्र समेत सात लोग घायल हो गए। सभी घ ...और पढ़ें

    Hero Image

    जागरण संवाददाता, बांदा। मरका थाना के अरमार गांव में मेड काटने को लेकर भाई-भतीजों के बीच खूनी संघर्ष हो गया। कुल्हाड़ियां व लाठियां चलने से दोनों ओर से पिता-पुत्र समेत सात लोग लहूलुहान हो गया। सभी घायलों को सीएचसी बबेरू से जिला अस्पताल रेफर किया गया है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    अरमार गांव में गुरुवार दोपहर जमीन के विवाद को लेकर एक ही परिवार के दो पक्षों में लाठियां व कुल्हाड़ियां चलीं। जिसमें एक ओर से 40 वर्षीय ओमप्रकाश पुत्र रामशरण उसका 18 वर्षीय भाई धनराज, 32 वर्षीय संतोष व उनके पिता 59 वर्षीय रामशरण घायल हो गए। वहीं दूसरी ओर से 26 वर्षीय नत्थू , 50 वर्षीय उसके पिता रामसिया ,16 वर्षीय भाई बुद्ध विलास लहूलुहान हुए। ग्रामीणों ने विवाद होने की सूचना मरका थाने में दी।

    इससे पुलिस ने सभी घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बबेरू में भर्ती कराया। जहां से डाक्टरों ने प्राथमिक उपचार करने के बाद सातों घायलों को 108 एंबुलेंस से जिला अस्पताल रेफर कर दिया।

    मरका थाना प्रभारी मिथलेश सिंह ने बताया सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भिजवाया गया है। अभी तक कोई तहरीर प्राप्त नहीं हुई। तहरीर मिले पर कार्रवाई की जाएगी।