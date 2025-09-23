UP Crime News: घर में मोबाइल पर रील देख रही युवती के साथ युवक ने किया दुष्कर्म, बचाने आए भतीजे पर हमला

बांदा में एक युवती के साथ दुष्कर्म की घटना सामने आई है। घर पर अकेली रील देख रही युवती के साथ अजय वर्मा नामक युवक ने दुष्कर्म किया। चीख सुनकर बचाने आए भतीजे को आरोपित ने पीटा और फरार हो गया। बेहोश युवती को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है।

जागरण संवाददाता, बांदा। भाई व मां के काम पर जाने के बाद घर पर अकेली युवती मोबाइल पर रील देख रही थी। तभी युवक ने घर में घुसकर युवती के साथ दुष्कर्म किया। मदद के लिए पीड़िता चिल्लाई तो उसकी आवाज सुनकर भतीजा बचाने पहुंचा।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

इसमें आरोपित भतीजे को पीटकर फरार हो गया। घटना की जानकारी फोन पर मिलने के बाद अन्य स्वजन घर पहुंचे और बेहोशी अवस्था में युवती को जिला अस्पताल में भर्ती कराया। स्वजन की ओर से मामले की जानकारी देने पर पुलिस फरार आरोपित की तलाश कर रही है।

शहर कोतवाली क्षेत्र के एक गांव में युवती स्वजन के काम पर जाने के बाद घर पर अकेली होने से मोबाइल में रील देख रही थी। तभी शहर के स्टेशन रोड निवासी अजय वर्मा युवती के पड़ोस में रहने वाले अपने मामा के घर पहुंचा। जहां वह युवती को अकेला देखकर घर के अंदर दाखिल हो गया। उसने युवती के साथ दुष्कर्म किया।

बचाव में युवती ने चिल्लाया और मदद की गुहार लगाने लगी। तभी बुआ की चिल्लाने की आवाज सुनकर 15 वर्षीय भतीजा घर के अंदर पहुंचा। दुष्कर्म आरोपित अजय वर्मा भतीजे को पीटकर भाग निकला। आरोपित के फरार होने के बाद भतीजे ने बुआ के साथ हुई घटना की जानकारी फोन पर अपनी दादी-पिता व चाचा को दी।

इससे स्वजन बेहोशी की स्थित में युवती को जिला अस्पताल लेकर पहुंचे। जहां डाक्टरों ने उसे भर्ती कर उपचार शुरू कर दिया। घटना की जानकारी पुलिस अधिकारियों को हुई तो उनके निर्देश पर जिला अस्पताल चौकी प्रभारी रामकिशोर यादव ने पीड़िता का बयान ट्रामा सेंटर में लिया।