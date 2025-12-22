Language
    बांदा में संपर्क क्रांति एक्सप्रेस की चपेट में आने से गैंगमैन की दर्दनाक मौत, 8 महीने पहले हुई थी शादी

    By Sachin Sharma Edited By: Sachin Sharma
    Updated: Mon, 22 Dec 2025 01:44 PM (IST)

    उत्तर प्रदेश के बांदा में संपर्क क्रांति एक्सप्रेस की चपेट में आने से एक गैंगमैन की मौत हो गई। घटना के समय वह पटरी पर लगे रेड फ्लैग को हटा रहा था। मृत ...और पढ़ें

    Hero Image

    प्रतीकात्मक तस्वीर

    जागरण संवाददाता, बांदा। मानिकपुर-बांदा रेलखंड के सेमरिया गेट नंबर 471 के पास सोमवार सुबह दस बजे संपर्क क्रांति एक्सप्रेस ट्रेन की टक्कर लगने से बिहार प्रांत के जिला जहानाबाद ग्राम सैदपुर-घोसी निवासी राजबली के 30 वर्षीय पुत्र गैंगमैन नागेंद्र कुमार की मौत हो गई।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    घटना के समय वह पटरी पर लगे रेड फ्लैग को हटा रहा था। तभी दिल्ली से मानिकपुर जाने वाली एक्सप्रेस ट्रेन की चपेट में आ गया। ग्रामीणों की सूचना पर रेलवे कर्मचारी व पुलिस गैंगमैन को अचेतावस्था में सीएचसी ले गए।

    जहां डॉक्टरों ने गैंगमैन नागेंद्र को मृत घोषित कर दिया। दिवंगत हुए नागेंद्र की दो वर्ष पहले सेमरिया गेट पर तैनाती हुई थी। सोमवार सुबह छह बजे वह ड्यूटी पर आए थे। वह अतर्रा कस्बा में किराए के कमरे में पत्नी ब्यूटी के साथ रहता रहा था। चार भाइयों में सबसे छोटा था। बीते आठ माह पहले शादी हुई थी।

