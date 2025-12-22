बांदा में संपर्क क्रांति एक्सप्रेस की चपेट में आने से गैंगमैन की दर्दनाक मौत, 8 महीने पहले हुई थी शादी
उत्तर प्रदेश के बांदा में संपर्क क्रांति एक्सप्रेस की चपेट में आने से एक गैंगमैन की मौत हो गई। घटना के समय वह पटरी पर लगे रेड फ्लैग को हटा रहा था। मृत ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, बांदा। मानिकपुर-बांदा रेलखंड के सेमरिया गेट नंबर 471 के पास सोमवार सुबह दस बजे संपर्क क्रांति एक्सप्रेस ट्रेन की टक्कर लगने से बिहार प्रांत के जिला जहानाबाद ग्राम सैदपुर-घोसी निवासी राजबली के 30 वर्षीय पुत्र गैंगमैन नागेंद्र कुमार की मौत हो गई।
घटना के समय वह पटरी पर लगे रेड फ्लैग को हटा रहा था। तभी दिल्ली से मानिकपुर जाने वाली एक्सप्रेस ट्रेन की चपेट में आ गया। ग्रामीणों की सूचना पर रेलवे कर्मचारी व पुलिस गैंगमैन को अचेतावस्था में सीएचसी ले गए।
जहां डॉक्टरों ने गैंगमैन नागेंद्र को मृत घोषित कर दिया। दिवंगत हुए नागेंद्र की दो वर्ष पहले सेमरिया गेट पर तैनाती हुई थी। सोमवार सुबह छह बजे वह ड्यूटी पर आए थे। वह अतर्रा कस्बा में किराए के कमरे में पत्नी ब्यूटी के साथ रहता रहा था। चार भाइयों में सबसे छोटा था। बीते आठ माह पहले शादी हुई थी।
