बांदा में किसानों का आक्रोश; तीन दिन से खाद न मिलने पर समिति कर्मचारियों को बंधक बनाकर पीटा, हाईवे किया जाम

जागरण संवाददाता, बांदा। खाद न मिलने व समिति के सदस्य बनाने पर आक्रोशित किसानों ने मंडी समिति कर्मचारियों की बंधक बनाकर धुनाई कर दी। जिसका इंटरनेट मीडिया पर वीडियो भी प्रचलित हो रहा है। हालांकि प्रचलित वीडियो की पुष्टि दैनिक जागरण नहीं करता है। वहीं इन दिनों बी-पैक्स में सदस्यता अभियान चल रहा है, जो किसान स्वयं से सदस्य नहीं बनना चाह रहे हैं उनसे भी 226 रुपए लेकर सदस्य बनाया जा रहा है। किसानों ने आरोप लगाया कि समिति के कर्मचारी पहले दिन किसानों से लाइन लगाकर खसरा खतौनी ले रहे हैं।

दूसरे दिन उन्हीं किसानों को खाद के लिए टोकन देते हैं और फिर तीसरे दिन खाद वह भी दो-दो बोरी प्रति किसान दी जा रही है। ऐसे में किसानों को तीन दिन में किराया लगाकर परेशान होने आवश्यकता से कम खाद नसीब हो रही है। कुछ किसानों ने रकम की फर्जी वसूली का भी आरोप लगाया। जिसको लेकर आक्रोशित किसानों ने मंडी के बाहर बांदा-टांडा नेशनल हाईवे जाम करते हुए हंगामा किया। पुलिस के पहुंचने पर भी वह नहीं शांत हुए। बाद में जाम व बंधक बनाने की सूचना पर पहुंचे एसडीएम ने समझाकर किसानों को शांत किया। मौजूद डेढ़ हजार किसानों में करीब पांच सौ किसानों को दो-दो बाेरी खाद मिली। शेष को खाद नहीं मिल सकी।



जिले भर के किसानों को रबी फसलों की बोआई के लिए पर्याप्त खाद नहीं मिल पा रही है। इन दिनों किसानों का समय समितियों में बीत रहा है। शहर के मंडी समिति में शुक्रवार को तीनों समितियों में करीब डेढ़ हजार से अधिक किसान तड़के से लाइनों में लगे रहे। तड़के से लाइनों में लगे किसानों की खसरा-खतौनी लेकर व 226 रुपए लेकर उन्हें बी-पैक्स का सदस्य बनाया जा रहा था। जिसको लेकर किसानों ने कर्मचारियों से फर्जी वसूली का आरोप लगाते हुए उलझ गए। मारपीट करने व धक्का मुक्की होने लगी।

किसानों का एक हुजूम मंडी के बाहर हाईवे पर जाम लगा दिया। किसानों का आरोप था कि जबरन बी-पैक्स का सदस्य बनाया जा रहा है। चलो किसान सदस्य बन भी जाए लेकिन इसमें व्यवस्था गड़बड़ है। पहले दिन किसानों से लाइन लगाकर 226 रुपए के साथ खसरा-खतौनी जमा करवाई जाती है। दूसरे दिन उन्हीं किसानों को खाद के लिए टोकन दिया जाता है जाे सदस्यता के लिए रुपए जमा किया है। इसके बाद उन्हीं किसानों को तीसरे दिन फिर खाद के लिए टोकन लेकर लाइन लगानी पड़ती है। तब जाकर दो-दो बाेरी खाद मिलती है, जो जरूरत के हिसाब से अपर्याप्त होती है।

सूचना पर पहुंचे एसडीएम नमन मेहता व नायब धनजंय ने किसानों को समझा-बुझाकर शांत किया। तब जाकर करीब दो घंटे बाद खाद का वितरण शुरू हुआ। करीब एक घंटे तक लगे जाम में सैकड़ों की संख्या में वाहनों की लाइनें लग गई। मौजूद करीब डेढ़ हजार किसानों में से महज पांच सौ किसानों को ही खाद मिली। शेष किसानों को शुक्रवार को बुलाया गया।

तिंदवारी में किसानों ने फिर किया हाईवे जाम

खाद न मिलने पर किसानों तीन दिन में दूसरी बार बांदा-टांड नेशनल हाईवे पर जाम लगा दिया। तिंदवारी के सहकारी संघ में 500 बोरी डीएपी खाद उपलब्ध थी, जबकि पुलिस की मौजूदगी में तड़के से लाइन में लगे 150 किसानों को टाेकन वितरित किए गये। 50 किसानों को एक-एक बोरी खाद देने के बाद किसान संघ के कर्मचारियों ने खाद खत्म होने की बात कह कर केंद्र में ताला लगा दिया। टोकन लिए किसानों ने बांदा-टांडा नेशनल हाईवे पर जाम लगा दिया। किसानों का कहना था कि जब टोकन दिया है तो फिर खाद क्यों नहीं दे रहे हैं। जबकि खाद केंद्र मेें रखी है। सचिव पर आरोप लगाया कि वह इसे अपने चहेतों को देना चाह रहा तभी वह टोकन देने के बाद खाद को बचाए है। जाम पर पहुंची पुलिस ने समझाया और केेंद्र खुलवाकर एक-एक बोरी खाद का वितरण करवाया। लेकिन खाद का पर्याप्त स्टाक न होने से टोकन लिए किसान समेत करीब चार सौ किसानों को मायूसी हाथ लगी। आधे घंटें तक लगे जाम में कस्बे के दोनों ओर वाहनों की कतारें लग गईं। सचिव सुखराम सिंह का कहना है कि खाद का स्टाक कम था जबकि किसानों की अधिक संख्या अधिक थी।

लाइन में लगीं करवा चौथ का व्रत रखे महिला किसानों को नहीं मिली खाद

खाद के लिए कई महिलाएं ऐसी भी थी, जिन्होंने करवा चौथ का व्रत रखा था। वह व्रत रखने के बाद भी खाद कि लिए लाइन में लगी रहीं। लेकिन अव्यवस्था कि तड़के से लाइन में लगने के बाद किसी को एक बोरी मिली तो किसी को वह भी नसीब नहीं हुई।