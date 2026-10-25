पूर्व मंत्री का फरार बेटा व हिस्ट्रीशीटर गिरफ्तार, बांदा में दो सगे भाइयों को सिर भिड़ाकर मारा, फिर गड्ढे में फेंका था शव

जागरण संवाददाता, बांदा। नरैनी थाना क्षेत्र के नंदवारा गांव में 30 सितंबर को दो मासूम सगे भाइयों की हत्या के मामले में पूर्व मंत्री डा. स्व: सुरेंद्र पाल वर्मा का सपा नेता पुत्र महेंद्र पाल वर्मा और नरैनी थाने के हिस्ट्रीशीटर ओमकार उर्फ शेरा को पुलिस 25 दिन तक छकाने के बाद 26 वें दिन पकड़ सकी। दोनों मासूम भाइयों की मौत के बाद दो अक्टूबर को हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया था।

शुरू में सपा नेता की लोकेशन बांदा रही। लेकिन बाद में वह भाग निकला था। हालांकि पुलिस ने पिता भइयाराम की तहरीर पर नौ नामजद आरोपितों में से पांच को तीन अक्टूबर को जेल भेज दिया था, जबकि दो महिलाओं समेत चार आरोपित फरार रहे हैं। जिसमें सपा नेता महेंद्र घटना के कई दिन बाद तक इंटरनेट मीडिया पर वीडियो प्रसारित करता रहा।

उसकी लोकेशन मिलने की बात सामने आई, फिर भी गिरफ्तारी नहीं हुई थी। हालांकि बाद में आरोपितों को पकड़ने के लिए दबिश तेज हुई। इसमें लखनऊ व रायबरेली से लेकर मध्य प्रदेश के पन्ना जनपद तक पुलिस ने दबिश दी। हालांकि पुलिस का दावा है कि दोनों को बांदा शहर के अलीगंज मुहल्ले से भागने का प्रयास करते समय पकड़ा है।