बांदा-चित्रकूट में मौरंग-गिट्टी के ओवरलोड ट्रक से वसूली, एसओ समेत नौ पुलिसकर्मी निलंबित

जागरण संवाददाता, बांदा। चित्रकूट धाम मंडल में मौरंग-गिट्टी के ओवरलोड वाहनों से अवैध वसूली करने वाले पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई का डंडा चलने लगा है। चित्रकूट में ओवरलोड ट्रकों से अवैध वसूली का वीडियो इंटरनेट मीडिया में प्रचलित होने के बाद एसपी ने तीन थाना प्रभारियों समेत सात पुलिस कर्मियों को निलंबित कर दिया है। वहीं, बांदा एसपी ने ओवरलोड ट्रकों को निकालने के नाम पर वसूली करने वाले थाना प्रभारी व कांस्टेबल को निलंबित कर दिया। दोनों मामलों की विभागीय जांच भी कराई जा रही है।

चित्रकूट जिले में एसपी अरुण कुमार सिंह ने राजापुर थाना के उप निरीक्षक (एसआइ) इमरान खां और तीन सिपाहियों को निलंबित कर दिया है। वहीं सीओ राजापुर व सदर की रिपोर्ट पर थाना प्रभारी भरतकूप मनोज कुमार चौधरी, थाना प्रभारी पहाड़ी अनुपमा तिवारी और थाना प्रभारी राजापुर पंकज तिवारी को भी निलंबित कर दिया। पूरे मामले की जांच अपर पुलिस अधीक्षक सत्यपाल सिंह को सौंपी गई है।

प्रचलित वीडियो में एसआइ इमरान खां जिले की सीमा पार कराने के नाम पर पांच हजार रुपये की मांग करते नजर आ रहे हैं, जो मामला तय होने पर चार हजार रुपये लेते नजर आ रहे हैं। वीडियो में इमरान यह कहते दिख रहे हैं कि पूरी रकम नहीं मिली तो ट्रक खड़ा करा दिया जाएगा। भरतकूप थाना क्षेत्र में चार हजार और पहाड़ी थाना में ढाई हजार में बात तय होने की बात सामने आई है।

थाना पहाड़ी के आरक्षी शिवम द्विवेदी का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें वह ट्रकों की चेकिंग तक का ठेका लेते दिख रहा है। वह कहता है कि यदि कोई चेकिंग करे तो बता देना कि थाने से बात हो गई है। एसपी ने बताया कि वीडियो में राजापुर थाना के एसआइ इमरान, आरक्षी अजय कुमार, पहाड़ी थाना के शुभम सिंह और भरतकूप थाना के आरक्षी राजू सिंह की पहचान की गई है, जिन्हें निलंबित कर किया गया है।

दूसरी ओर, बांदा एसपी पलाश बंसल ने थाना प्रभारी कुलदीप कुमार तिवारी व कांस्टेबल अनुराग यादव को निलंबित कर दिया है। एसपी ने बताया कि सहायक पुलिस अधीक्षक से जांच कराई जा रही है। वीडियो की सत्यता को परखा जा रहा है। वीडियो में रुपये लेते कांस्टेबल दिखाई दे रहा है। वाहनों की निकासी की बात भी चल रही है, जिसमें सात हजार रुपये की मांग करने के बाद पांच हजार रुपये में डील होने की बात सामने आ रही है। जांच के तथ्यों के आधार पर आरोपित पुलिस कर्मियों के विरुद्ध विभागीय एवं अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।