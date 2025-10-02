Language
    मूर्ति विसर्जन के दौरान नशे में धुत युवकों ने की हवाई फायरिंग और चाकूबाजी, दो घायल

    By Jagran News Edited By: Shivgovind Mishra
    Updated: Thu, 02 Oct 2025 08:30 PM (IST)

    बांदा के गुलाब नगर में मूर्ति विसर्जन जुलूस के दौरान नशे में धुत युवकों ने देवी भक्तों पर हवाई फायरिंग और चाकू से हमला किया जिसमें दो युवक घायल हो गए। घटना के बाद भगदड़ मच गई। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दो हमलावरों को हिरासत में ले लिया है और घायलों को अस्पताल पहुँचाया जहाँ उनका इलाज चल रहा है।

    मूर्ति विसर्जन जुलूस के दौरान हवाई फायरिंग और चाकूबाजी। जागरण

    जागरण संवाददाता, बांदा । शहर कोतवाली क्षेत्र के गुलाब नगर मोहल्ले में देर गुरुवार शाम मूर्ति विसर्जन जुलूस के दौरान अचानक तनाव का माहौल बन गया। नशे में रहे कुछ युवकों ने देवी भक्तों पर हवाई फायरिंग कर चाकू से हमला कर दिया। इस घटना में दो युवक घायल हो गए

    गुरुवार की शाम करीब पांच बजे शराब के नशे में रहे युवकों ने गाली-गलौज शुरू की और देखते ही देखते स्थिति बिगड़ गई। इसी बीच युवकों ने फायरिंग कर दी, हंगामे के बीच चाकूबाजी भी हुई, जिससे गुलाब नगर निवासी 24 वर्षीय अनिल पांडेय और 36 वर्षीय धीरज सिंह कछवाह गंभीर रूप से घायल हो गए।

    घायल होकर जमीन पर गिर पड़े

    दोनों युवक घायल होकर जमीन पर गिर पड़े। घटना के दौरान श्रद्धालुओं में भगदड़ मच गई। सूचना पर भारी पुलिस बल मौके पर पहुंचा और स्थिति को नियंत्रण में लिया। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दो हमलावरों को हिरासत में ले लिया। घायलों को तत्काल जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। फिलहाल दोनों की हालत स्थिर बताई जा रही है।

    घटना के बाद गुलाब नगर मोहल्ले में तनाव का माहौल है। शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है। अपर पुलिस अधीक्षक शिवराज मौके पर पहुंचकर लोंगों को शांत कराते हुए कहा कि मामले की जांच की जा रही है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।