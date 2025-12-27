बांदा में 20 साल की युवती से दुष्कर्म, आरोपी ने घर में घुसकर वारदात को दिया अंजाम

जागरण संवाददाता, बांदा। युवती को अकेली देखकर गांव के युवक ने घर में घुसकर उसके साथ दुष्कर्म किया। इसी बीच पीड़िता के स्वजन के पहुंचने पर उन्होंने आरोपित की पकड़कर पीट दिया।

उसे पुलिस के आने तक बंधक बनाए रहे। बाद में आरोपित को पुलिस के हवाले कर दिया गया। पीड़िता के स्वजन ने आरोपित पर पिटाई करने का आरोप लगाया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है।

चिल्ला थाना क्षेत्र के एक गांव की 20 वर्षीय युवती घर में अकेली थी। पड़ोस में गमी होने से उसके माता-पिता वहां गए थे। गांव का नमित युवती को अकेली जानकर पीछे की दीवार कूदकर घर के अंदर घुस गया। वहां उसने युवती के साथ दुष्कर्म किया।