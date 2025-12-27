Language
    बांदा में 20 साल की युवती से दुष्कर्म, आरोपी ने घर में घुसकर वारदात को दिया अंजाम

    By Sujit Dixit Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Sat, 27 Dec 2025 03:58 PM (IST)

    बांदा में 20 साल की युवती के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। चिल्ला थाना क्षेत्र के एक गांव की युवती घर में अकेली थी। पड़ोस में गमी होने से उसके म ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, बांदा। युवती को अकेली देखकर गांव के युवक ने घर में घुसकर उसके साथ दुष्कर्म किया। इसी बीच पीड़िता के स्वजन के पहुंचने पर उन्होंने आरोपित की पकड़कर पीट दिया।

    उसे पुलिस के आने तक बंधक बनाए रहे। बाद में आरोपित को पुलिस के हवाले कर दिया गया। पीड़िता के स्वजन ने आरोपित पर पिटाई करने का आरोप लगाया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है।

    चिल्ला थाना क्षेत्र के एक गांव की 20 वर्षीय युवती घर में अकेली थी। पड़ोस में गमी होने से उसके माता-पिता वहां गए थे। गांव का नमित युवती को अकेली जानकर पीछे की दीवार कूदकर घर के अंदर घुस गया। वहां उसने युवती के साथ दुष्कर्म किया।

    इसी बीच युवती के स्वजन घर पहुंचे तो उन्होंने आरोपित को पकड़कर पीट दिया। युवती के पिता ने तहरीर देते हुए आरोप लगाया कि दुष्कर्म की घटना का विरोध करने पर आरोपित ने उल्टा उन्हें पीटकर जख्मी किया है।

    उसने जान से मारने की धमकी दी है। चिल्ला थाना निरीक्षक अनूप दुबे ने बताया कि आरोपित घटना के बाद फरार हो गया है। वह अभी पकड़ा नहीं गया है।