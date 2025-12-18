Language
    बांदा में दो बाइकों की आमने-सामने की टक्कर में एक युवक की दर्दनाक मौत, 3 घायल

    By Sujit Dixit Edited By: Sachin Sharma
    Updated: Thu, 18 Dec 2025 03:24 PM (IST)

    उत्तर प्रदेश के बांदा में दो बाइकों की आमने-सामने की टक्कर में एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि तीन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को अस्पताल म ...और पढ़ें

    दो बाइकों की भिड़ंत में युवक रणजीत की मौत के बाद गमगीन बैठे उसके स्वजन व रिश्तेदार।

    जागरण संवाददाता, बांदा। सिमौनी धाम का मेला देखकर घर लौटते समय तेज रफ्तार दो बाइकों की आमने-सामने भिड़ंत हो गई। हादसे में एक युवक की मौत हो गई। जबकि उसकी मां व बहन समेत तीन लोग घायल हो गए। चिकित्सकों ने ट्रॉमा सेंटर से मां की हालत गंभीर देखकर उन्हें कानपुर रेफर किया है।

    कमासिन थाना के ग्राम कठार निवासी 29 वर्षीय रणजीत सिंह उर्फ झल्लर पुत्र स्व. गुलाब सिंह बुधवार शाम अपनी 60 वर्षीय मां आशा देवी व 16 वर्षीय बहन सोनी के साथ सिमौनी मेला देखने गया था। जहां से देर शाम वह बाइक से मां व बहन के साथ घर जा रहा था।

    रास्ते में खरौली गांव के पास सामने से कमासिन कस्बे की ओर से आ रही तेज रफ्तार अंडौली गांव निवासी 40 वर्षीय ग्राम मुरवल के सफाई कर्मी इंद्रजीत कुशवाहा पुत्र टिर्रा की बाइक से भिड़ंत हो गई। हादसे में दोनों बाइकों के सवार चारों लोग घायल हो गए।

    ग्रामीणों ने एंबुलेंस से चारों को सीएचसी कमासिन पहुंचाया। जहां इंद्रजीत का इलाज अस्पताल में चल रहा है जबकि दूसरी बाइक के सवार श्रद्धालु झल्लर व उसकी मां और बहन को चिकित्सक की सलाह पर स्वजन ट्रॉमा सेंटर ले गए। जहां चिकित्सकों ने झल्लर को मृत घोषित कर दिया।

    दिवंगत हुए झल्लर के बहनोई उमेश सिंह ने बताया कि वह दो वर्षों से दुबई में रहकर पेट्रोल पंप में काम करने के साथ अपनी तीन बीघा जमीन में खेती किसानी करता था। चार भाइयों में वह दूसरे नंबर का था। बड़े भाई कल्लू की तीन वर्ष पहले सूरत में बीमारी से मौत हो चुकी है।

    पिता भी 2016 में बीमारी से दम तोड़ चुके हैं। इससे झल्लर के ऊपर ही परिवार के भरण-पोषण से लेकर अन्य सभी जिम्मेदारी थी। हादसे से स्वजन का रो-रोकर बुरा हाल है। कमासिन थाना प्रभारी भास्कर मिश्रा ने बताया कि हादसे में एक युवक ने दम तोड़ा है। घायलों का इलाज चल रहा है। स्वजन की ओर से तहरीर नहीं दी गई है।

    दुबई जाने के लिए हवाई जहाज का बन चुका था टिकट

    स्वजन ने बताया कि दुबई से झल्लर चार माह पहले मकान बनवाने के लिए गांव आया था। दोबारा उसे दुबई जाना था। इसके लिए उसने हवाई जहाज का टिकट बनवा लिया था। उसका कहना था कि इस बार कमाकर आने के बाद वह अपनी तीसरे नंबर की बहन मोहनी के हाथ पीले करेगा।