Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    अपने मानदेय से महिला प्रधान ने संवार दिया अस्पताल, 12 लाख की लागत से तैयार होगा आंगनबाड़ी केंद्र

    By Chandra Bhushan Shukla Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Fri, 26 Dec 2025 03:11 PM (IST)

    बलरामपुर में एक महिला प्रधान ने अपने मानदेय का उपयोग करके अस्पताल को संवार दिया है। उन्होंने 12 लाख रुपये की लागत से आंगनबाड़ी केंद्र बनाने का भी निर् ...और पढ़ें

    Hero Image

    अपने मानदेय से महिला प्रधान ने संवार दिया अस्पताल।

    संवाद सूत्र बलरामपुर। सदर विकास खंड के ग्राम पंचायत साेनपुर का मजरा खैराही गांव कभी विकास की उपेक्षा का शिकार हुआ करता था, लेकिन पिछले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में अलग ग्राम पंचायत बनने के बाद तस्वीर बदलने लगी। कारण, यहां के विकास की कमान महिला प्रधान के हाथों में आ गई।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    साढ़े चार वर्ष में महिला प्रधान सविता सिंह ने अपने संकल्प से गांव में खूब विकास कराया। महिलाओं की पीड़ा देखकर प्रधान ने साढ़े चार वर्ष का मानदेय अपने या परिवार के ऊपर न खर्च करके प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में लगा दिए। जिस अस्पताल में कभी महिला स्वास्थ्यकर्मी नहीं मिलती थीं, वहां माह में 20 से 25 प्रसव कराए जा रहे हैं।

    वर्ष 2021 में प्रधान सविता सिंह को गांव का विकास करने का मौका मिला तो उन्होने अब तक बीते कार्यकाल में गांव का विकास करने में कोई कसर कर नही छोड़ा है।

    गांव में पीएससी सेंटर को सुधारने के साथ सीसी रोड, इंटरलॉकिंग, पंचायत सचिवालय, सामुदायिक शौचालय के साथ किराए के मकान में संचालित आगनबाड़ी केंद्र को भी आजाद करने का कार्य किया है। बीते माह में आगनबाड़ी केंद्र निर्माण के लिए भूमि भूजन की है। जो 12 लाख की लागत से तैयार होगा।

    प्रधान सविता सिंह बताती है कि जिस विश्ववास के साथ गांव की जनता ने गांव का विकास की जिम्मेदारी दी है, उसी को निभाने का कार्य कर हुं। बताया कि गांव में बने पीएसी केंद्र में सुविधा का अभाव होने से ग्रामीणों को उचित सुविधा नही मिल रही थी।

    साढ़े चार वर्ष का मानदेय खर्च कर सेंटर में इंवटर, पेयजल, डिलेवरी रुम में बेड चादर, व खिड़की,दरवजे पर पर्द की सुविधा करवाई गयी। वर्तमान में सेंटर में पांच बेड की सुविधा हैं।

    सुविधा का विस्तार होने से प्रतिमाह करीब 20 से 25 का सेंटर में प्रसव कराया जा रहा है। इसके अलावा सरकार से संचालित योजनाओं का लाभ पात्रों को बीना किसी शुल्क के पंचायत भवन में स्थापित सीएससी सेंटर से ऑनलाइन आवेदन करा लाभाबिंत कराया जा रहा है।

    अभी तक पूर्व प्रधान के कार्यकाल में गांव में मात्र सात लोगों को पेंशन का लाभ मिल रहा था। अब करीब 65 लोग को मिल रहा है। 10 को पीएम आवास व चार लाभार्थियों को सीएम आवास का लाभ दिलाया गया है।