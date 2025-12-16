Language
    पूर्व सांसद रिजवान जहीर के गैंगस्टर एक्ट मामले की सुनवाई टली, अब 20 दिसंबर को MP-MLA कोर्ट में होगी सुनवाई

    By Amit Srivastava Edited By: Sachin Sharma
    Updated: Tue, 16 Dec 2025 12:33 PM (IST)

    पूर्व सांसद रिजवान जहीर के गैंगस्टर एक्ट मामले की सुनवाई टल गई है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 20 दिसंबर को एमपी-एमएलए कोर्ट में होगी। अधिवक्ताओं के न् ...और पढ़ें

    पूर्व सांसद रिजवान जहीर के गैंगस्टर एक्ट मामले की सुनवाई टली

    जागरण संवाददाता, बलरामपुर। एमपी-एमएलए कोर्ट में सपा के पूर्व सांसद रिजवान जहीर के खिलाफ 15 दिसंबर को सुनवाई तय की गई थी, लेकिन अधिवक्ताओं के न्यायिक कार्य में सहयोग न करने से अगली तिथि लगा दी गई।

    अब 20 दिसंबर को सुनाई की तिथि तय की गई है। तुलसीपुर थाने में डेढ़ वर्ष पहले गैंगस्टर एक्ट में पूर्व सांसद के खिलाफ तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक अशोक कुमार सिंह ने प्राथमिकी दर्ज कराई थी।

    विवेचना के बाद 30 जुलाई 2025 को पुलिस ने एमपी-एमएलए कोर्ट पर रिपोर्ट प्रस्तुत की। एमपी-एमएलए कोर्ट पर यह मुकदमा छह दिसंबर को सूचीबद्ध हुआ था।

    इसके बाद 15 दिसंबर को सुनवाई होनी थी। दीवानी न्यायालय स्थित कोर्ट नंबर छह में अपर सत्र न्यायाधीश तृतीय प्रदीप कुमार गैंगस्टर एक्ट के मुकदमे की सुनवाई करेंगे। पूर्व सांसद रिजवान जहीर मौजूदा समय में ललितपुर जेल में बंद हैं।

