बलरामपुर में इन 31 क्रय केंद्रों पर होगी धान की खरीद, तीन एजेंसियों को मिली जिम्मेदारी
बलरामपुर में धान खरीद की तैयारी शुरू हो गई है। जिले में 31 केंद्रों पर समर्थन मूल्य पर धान खरीदा जाएगा जिसके लिए 40 हजार मीट्रिक टन का लक्ष्य रखा गया है। किसानों को इस बार 2369 रुपये प्रति क्विंटल की दर से भुगतान किया जाएगा। खरीद के लिए खाद्य विपणन यूपी एसएस और पीसीएफ को जिम्मेदारी दी गई है और किसानों का पंजीकरण शुरू हो चुका है।
जागरण संवाददाता, बलरामपुर। धान की फसल पकने में अभी समय है। इस बीच धान खरीद के लिए केंद्रों के निर्धारण की तैयारी शुरू कर दी गई है। जिले में 31 केंद्रों पर समर्थन मूल्य योजना के तहत 40 हजार मीट्रिक टन धान खरीद का लक्ष्य मिला है।
इस बार 2369 रुपये प्रति क्विंटल की दर से खरीद की जाएगी। किसानों से धान खरीद के लिए तीन क्रय एजेंसियां खाद्य विपणन, यूपी एसएस, पीसीएफ को जिम्मेदारी दी गई है। किसानों का पंजीकरण शुरू है।
अभी जो तय किया गया है, उसमें खाद्य विपणन विभाग बलरामपुर मंडी समिति में दो, हरैया सतघरवा, तुलसीपुर मंडी समिति, गैंसड़ी, जैतापुर, पचपेड़वा मंडी, श्रीदत्तगंज में खरदौरी, उतरौला, गैंड़ास बुजुर्ग, कुड़ऊबौडीहार में केंद्र संचालित करेगा।
पीसीएफ बी-पैक्स समिति मथुरा बाजार बाहादुरपुर, सरकहवा खैरहनिया, बरगदही, तुलसीपुर नचौरी-नचौरा, बी-पैक्स गैंसड़ी, लौकहवा गणेशपुर, संग्रामपुर, पचपेड़वा शंकरपुर समिति पर केंद्र खोले जाएंगे।
यूपीएसएस ने सकारी क्रय विक्रय समिति भगवतीगंज एट बसंतपुर, बी-पैक्स गुगौली, प्रेमनगर, बेलीखुर्द तुलसीपुर, सोनगढ़ा लैंपस, जमुनीखुर्द, राजपुर बकौली, भोजपुर, सहकारी क्रय विक्रय समिति तुलसीपुर, पचपेड़वा मंडी समिति, गणेशपुर औरहवा व बिथरिया परसपुर में किसान अपनी उपज बेच सकेंगे।
खाद्य विपणन अधिकारी निश्चल आनंद ने बताया कि 31 केंद्र खोले जाएंगे। एक नवंबर से 28 फरवरी 2026 तक केंद्रों का संचालन किया जाएगा। किसानों को 24 घंटे के अंदर भुगतान उनके बैंक खाते में मिल जाएगा। किसानों के नामिनी की सुविधा दी गई है।
क्रय केंद्रों पर धान की खरीद ई-पाप मशीन से की जाएगी। भुगतान के लिए किसानों का बैंक खाता आधार से लिंक होना चाहिए।
