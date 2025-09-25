आर्थिंक तंगी, नशे की लत और पत्नी की बेरुखी से तंग तीन युवकों ने दी जान, परिजनों में मचा कोहराम
कानपुर शहर में बीते 24 घंटों में तीन अलग-अलग थाना क्षेत्रों में तीन लोगों ने आत्महत्या कर ली। चकेरी में आर्थिक तंगी से परेशान एक मजदूर नौबस्ता में पत्नी की बेरुखी से तंग आकर एक युवक और बिठूर में शराब की लत से परेशान एक व्यक्ति ने फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
जागरण संवाददाता, कानपुर। शहर में बीते 24 घंटों में अलग-अलग स्थानों पर आर्थिक तंगी, शराब की लत और पत्नी की बेरुखी से परेशान होकर फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। घटनाएं चकेरी, नौबस्ता और बिठूर थानाक्षेत्रों में हुई। दरवाजा तोड़कर स्वजन ने देखा तो फंदे पर शव लटकता देखकर चीख पुकार मच गई। पुलिस और फोरेंसिक टीम ने जांच पड़ताल कर साक्ष्य जुटाए।
मूलरूप से फतेहपुर के ललौली महना गांव निवासी 38 वर्षीय मजदूर राजू सिंह उर्फ चुन्नू चकेरी के अहिरवां सैनिक नगर में किराए पर रहते थे। परिवार में पत्नी गुड़िया,बेटे डुग्गू, कृष्णा, शुभ और बेटी गुनगुन हैं। स्वजन ने बताया कि काफी दिनों से काम नहीं मिलने के कारण राजू आर्थिक तंगी से जूझ रहे थे।
परिवार की आवश्यकताएं पूरी न होने की वजह से वह तनाव में था। मंगलवार रात पत्नी और बच्चे छत पर सो रहे थे। इस दौरान राजू ने पत्नी की साड़ी से फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। सुबह जब पत्नी नीचे आई तो कमरे का दरवाजा बंद था। काफी खटखटाने पर जब कोई जवाब नहीं मिला तो उसने मुहल्ले के लोगों की मदद से दरवाजा तोड़ा तो पति का शव फंदे पर लटकता मिला।
उधर, नौबस्ता के सिमरा गांव निवासी रमेश यादव का 28 वर्षीय बेटा शैलेंद्र कार चालक था। डेढ़ साल पहले सचेंडी के सुजानपुर निवासी नीतू से उसकी शादी हुई थी। रमेश ने बताया कि शादी के कुछ समय बाद ही बहू मायके चली गई थी, जिसके बाद वापस नहीं आई थी।
ज्यादा दबाव डालने पर चार-पांच दिन के लिए आती और चली जाती। 18 अप्रैल को देवर शिवा की शादी में आई थी और सात दिन में ही वापस चली गई। उसके बाद उसने बेटे से फोन पर बात करना भी बंद कर दिया था। इसी तनाव में बेटे ने मंगलवार देर रात कमरे में फांसी लगाकर जान दे दी।
भाई शीनू ने बताया कि शैलेंद्र तीन भाइयों में बड़ा था। मां साधना का बेटे का शव देखकर बेसुध हो गई। वहीं बिठूर के रमेल नगर बाकरगंज निवासी 32 वर्षीय मुकेश कुमार निषाद मजदूरी करता था। नशे की लत के चलते पत्नी पत्नी सियादुलारी से आए दिन विवाद होता था। मंगलवार सुबह मुकेश नशे में घर आए थे जिसके बाद विवाद हुआ और मुकेश ने बिजली के तार से फंदा लगाकर जान दे दी।
