बलरामपुर में ट्रक की टक्कर से चार की मौत, खबर सुनते ही गांव में मचा कोहराम
बलरामपुर में एक भीषण सड़क हादसे में दो बाइक सवार युवक और तीन किशोरों की मौके पर ही मौत हो गई। ये सभी दुर्गा प्रतिमा देखने निकले थे। उतरौला मार्ग पर कांदभारी चौराहा के पास तेज रफ्तार ट्रक ने बाइकों को टक्कर मार दी जिससे संजय कुमार वर्मा अंकित वर्मा गोलू और कल्लू की जान चली गई। दो अन्य युवक गंभीर रूप से घायल हैं जिन्हें लखनऊ रेफर किया।
जागरण संवाददाता, बलरामपुर। उतरौला मार्ग स्थित श्रीदत्तगंज के कांदभारी चौराहा मोड़ पर बुधवार रात लगभग 12 बजे तेज रफ्तार ट्रक की टक्कर से दो बाइकों पर सवार एक युवक व तीन किशोरों की मौत हो गई। दुर्घटना में बाइक सवार महाराजगंज तराई के मूड़ाडीह गांव निवासी 23 वर्षीय संजय कुमार वर्मा, 17 वर्षीय अंकित वर्मा पुत्रगण राधेश्याम वर्मा, 16 वर्षीय गोलू व 14 वर्षीय कल्लू पुत्रगण मिट्ठूलाल की घटनास्थल पर ही मौत हो गई।
वहीं बाइक पर बैठे इसी गांव के 22 वर्षीय ओरिंद वर्मा पुत्र अरुण वर्मा व 22 वर्षीय दिनेश कुमार मौर्य पुत्र निरहू गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों की हालत नाजुक होने पर संयुक्त जिला चिकित्सालय से लखनऊ रेफर किया गया है। पुलिस दुर्घटना करने वाले ट्रक चालक की तलाश कर रही है।
मूड़ाडीह गांव निवासी संजय कुमार वर्मा अपने छोटे भाई अंकित व गोलू अपने छोटे भाई कल्लू के साथ दुर्गा प्रतिमा देखने के लिए बाइक से निकले थे। गांव के ही ओरिंद वर्मा व दिनेश कुमार मौर्य भी इनके साथ बाइक पर बैठ लिए थे। बलरामपुर में दुर्गा प्रतिमा देखने के बाद सभी ने उतरौला में भी दुर्गा प्रतिमा देखने का मन बनाया।
रात लगभग 12 बजे उतरौला की तरफ जाते समय कांदभारी चौराहा के पास तेज रफ्तार ट्रक ने दोनों बाइकों को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी तेज थी कि दोनों बाइक हवा में उछल कर दूर जा गिरीं। संजय वर्मा, उसके भाई अंकित, गोलू व उसके छोटे भाई कल्लू की मौके पर ही मौत हो गई।
दुर्घटना होते ही ट्रक चालक फरार हो गया। पुलिस व स्थानीय लोगों की सहायता से सभी को संयुक्त जिला चिकित्सालय पहुंचाया गया। चिकित्सकों ने ओरिंद व दिनेश की हालत नाजुक देखते हुए रेफर कर दिया। अपर पुलिस अधीक्षक विशाल पांडेय का कहना है कि घटना दुखद है। विधिक कार्रवाई की जा रही है।
दो परिवारों के दो-दो बेटों की मौत से गांव में कोहराम
महाराजगंज तराई के मूड़ाडीह गांव में दो परिवारों के दो-दो बेटों की मौत से कोहराम मच गया है। गांव के लोग दुर्गा प्रतिमा विसर्जन व दशहरा मेला की तैयारी को लेकर उत्साहित थे। इसी बीच दर्दनाक हादसे से गांव में मातम छा गया है। स्वजन का रो-रोकर हाल बेहाल है।
