सीतापुर BSA के सस्पेंड होने से नाराज हो गए शिक्षक, CM Yogi को लिख दिया लेटर

जागरण संवाददाता, बलरामपुर। सीतापुर में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में हुई घटना में एकतरफा कार्रवाई से शिक्षकों में असंतोष है। विशिष्ट बीटीसी शिक्षक वेलफेयर एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने नार्मल स्कूल में बैठक कर मामले की निंदा की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर सीतापुर के बीएसए अखिलेश प्रताप सिंह को भी निलंबित किए जाने व मामले की न्यायिक जांच की मांग की है।

संगठन के प्रदेश महासचिव दिलीप चौहान ने बताया कि सीतापुर के बीएसए कार्यालय में हुई मारपीट के मामले में शिक्षक बृजेंद्र वर्मा पर एकतरफा कार्रवाई की गई है। विभागीय जांच के लिए कमेटी गठित की गई है, जिसमें न्याय मिलने की उम्मीद बहुत कम है। कारण, वहां के बीएसए भी रसूखदार व्यक्ति हैं। ऐसे में विभागीय जांच प्रभावित हो सकती है।

जिलाध्यक्ष धर्मेंद्र कुमार शुक्ल ने कहा कि शिक्षक बृजेंद्र वर्मा और बीएसए अखिलेश प्रताप सिंह के बीच बातचीत के आडियो समेत अन्य प्रकार के फोटो व वीडियो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हो रहे हैं। इससे स्पष्ट है कि शिक्षक अकेले दोषी नहीं हैं।

शिक्षक के बीएसए कार्यालय में आने और घटना के बाद का वीडियो फुटेज भी सार्वजनिक किया जाए, जिससे यह साफ हो सके कि आखिर एक शिक्षक को ऐसा कदम उठाने के लिए क्यों मजबूर होना पड़ा। जिला महामंत्री तुलाराम गिरि ने कहा कि संगठन मुख्यमंत्री से मांग करता है कि बीएसए सीतापुर को तत्काल प्रभाव से निलंबित करते हुए न्यायिक जांच के आदेश दिए जाएं।