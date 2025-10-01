बलरामपुर में एक दुखद घटना में शफीक नाम के एक व्यक्ति ने अपनी मौसेरी बहन नरगिस की चाकू मारकर हत्या कर दी। दोनों के बीच पहले से संबंध थे लेकिन एक वीडियो वायरल होने के बाद विवाद हो गया था। शफीक ने खुद को भी मारने की कोशिश की लेकिन वह बच गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

जागरण संवाददाता, बलरामपुर। नगर के पुरैनिया तालाब मुहल्ला निवासिनी 27 वर्षीय नरगिस की चाकू मारकर हत्या करने वाला शफीक उसका मौसेरा भाई है। वह नगर के निमकहुनी मुहल्ले का रहने वाला है। मंगलवार की रात मौसेरी बहन के घर जाकर उस पर चाकू से ताबड़तोड़ वार कर मौत के घाट उतार दिया। शफीक ने अपने भी पेट व गले पर चाकू मार आत्महत्या का प्रयास किया, लेकिन बच गया। दोनों के बीच संबंध था। बीते अप्रैल में एक वीडियो प्रसारित हो जाने से दोनों में रंजिश हो गई थी, जिस कारण शफीक ने ऐसा कृत्य किया। पुलिस ने आलाकत्ल बरामद कर लिया है। मृतका के पति शाहनवाज की तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया गया है।

मृतका नरगिस के पति शाहनवाज ने नगर कोतवाली में दी गई तहरीर में कहा है कि बीते मंगलवार की रात उनकी गैर मौजूदगी में शफीक घर पर आया। नरगिस से कहासुनी के दौरान शफीक ने अपना आपा खो दिया। उसने नरगिस को जान से मारने के लिए उसके पेट में चाकू से कई वार किए। नरगिस के चिल्लाने पर घर में मौजूद बहन व बहन की ननद भागकर वहां पहुंचे। तब तक शफीक ने अपने पेट व गले पर भी चाकू से वार कर खुद को लहुलुहान कर लिया।

शफीक की इस दरिंदगी से घर में चीख-पुकार मच गई। शोर सुनकर पड़ोसी घर के पास जमा हो गए। परिवारजन ने आनन-फानन में दोनों काे जिला मेमोरियल अस्पताल पहुंचाया। इलाज के दौरान नरगिस ने दम तोड़ दिया। वहीं गंभीर रूप से जख्मी शफीक का उपचार चल रहा है।