    शराब के लिए पैसे न देने पर पति ने पत्नी को मार डाला, पुलिस ने किया गिरफ्तार

    By Jagran News Edited By: Shivam Yadav
    Updated: Tue, 30 Sep 2025 01:49 PM (IST)

    बलरामपुर के बिजुआकला गांव में राम पारस ने शराब के लिए पैसे न देने पर अपनी पत्नी सुनीता की हत्या कर दी। उसने सुनीता को डंडे से पीटा और फिर ईंट से सिर पर वार किया जिससे उसकी मौत हो गई। परिवार के अन्य सदस्य नौटंकी देखने गए थे। पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर राम पारस को हिरासत में ले लिया है और जांच कर रही है।

    जागरण संवाददाता, बलरामपुर। पचपेड़वा के बिजुआकला गांव में रविवार रात शराब के लिए पैसा न देने पर पति राम पारस ने 42 वर्षीय पत्नी सुनीता की हत्या कर दी। राम पारस ने पहले सुनीता को सागौन के डंडे से मारा, जब गिर गई तो उसने इंटरलाकिंग वाले ईंट से सिर और चेहरे पर ताबड़तोड़ वार करके मौत के घाट उतार दिया। 

    घटना के समय परिवार के अन्य सदस्य गांव में नौटंकी नाच देखने गए थे। घटना की जानकारी होते ही घटनास्थल पर ग्रामीणों की भीड़ एकत्र हो गई। पुलिस ने मृतका के भाई की तहरीर पर मुकदमा लिखकर छानबीन शुरू कर दी है।

    ग्रामीणों ने बताया कि आरोपित राम पारस ने सुनीता से 15 वर्ष पहले शादी की थी। एक लड़का है। इससे पहले सुनीता की बरेली में शादी में हुई थी, जिससे एक लड़की थी। लड़के के साथ ही राम पारस के साथ रहती थी। 

    बताते हैं कि शाम को ही शराब के लिए पैसे मांगने पर पति-पत्नी में विवाद हो गया था। इसी को लेकर दोनों तनाव में थे। घटनास्थल से कुछ दूरी पर ही राम पारस के माता-पिता और अन्य लोगों का मकान है। 

    राम पारस व सुनीता बेटे के साथ घर में अकेले रहते थे। प्रभारी निरीक्षक ओमप्रकाश चौहान ने बताया कि सोमवार की सुबह घटना की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंचे तो सुनीता जमीन पर पड़ी थी। 

    पास में ईंट और डंडा पड़ा था, जिसमें खून लगा दिखा। ग्राम पंचायत हरिहरपुर निवासी मृतका के भाई राजकुमार ने जीजा राम पारस को शराब के लिए पैसा न देने पर बहन को मार डालने का आरोप लगाया है। मुकदमा लिखकर छानबीन की जा रही है। आरोपित पति को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है।

    पचपेड़वा के बिजुआ कला में पुलिस को सूचना मिली कि महिला की हत्या हो गई है और परिवार वाले इस बात को छिपा रहे हैं। तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने प्रथम दृष्टया जांच में पाया कि राम पारस रोज अपनी पत्नी को शराब के नशे में पीटता था। रविवार की रात भी वह पत्नी को पीट रहा था, जिसकी आवास गांव वालों ने सुनी थी। ग्रामीण इसलिए हस्तक्षेप करने नहीं गए, क्योंकि उन्हें पता था कि शराबी पति रोजाना अपनी पत्नी को पीटता है। पुलिस आरोपित पति को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। 

    -विकास कुमार, पुलिस अधीक्षक