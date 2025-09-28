Language
    CM योगी का आज आएंगे बलरामपुर, 825.29 करोड़ की 124 परियोजनाओं का करेंगे लोकार्पण और शिलान्यास

    By Amit Srivastava Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Sun, 28 Sep 2025 05:30 AM (IST)

    मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज बलरामपुर के घूघुलपुर में 825.29 करोड़ रुपये की 124 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। इन परियोजनाओं में सड़क शिक्षा स्वास्थ्य पर्यटन विकास और परिवहन शामिल हैं। वे राजकीय पॉलिटेक्निक का लोकार्पण भी करेंगे। कार्यक्रम स्थल पर कार्यकर्ताओं के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। मुख्यमंत्री देर शाम देवीपाटन मंदिर भी पहुंचे।

    सीएम 825.29 करोड़ की 124 परियोजनाओं का करेंगे लोकार्पण और शिलान्यास।

    जागरण संवाददाता, बलरामपुर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शक्तिपीठ देवीपाटन मंदिर में देवी आराधना के बाद श्रावस्ती सीमा से सटे घूघुलपुर में रविवार को 825.29 करोड़ की 124 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे।

    इसमें सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन विकास, सेतु, परिवहन समेत अन्य परियोजनाएं शामिल हैं। राजकीय पालीटेक्निक का लोकार्पण भी करेंगे। सीएम के कार्यक्रम को लेकर जिला प्रशासन ने तैयारी पूरी कर ली है।

    कार्यक्रम स्थल पर पार्टी कार्यकर्ताओं और समर्थकों के बैठने के लिए दस हजार से अधिक कुर्सी लगाई गई है। सीएम का संदेश सुनने वालों को किसी तरह की परेशानी न होने पाए, इसके लिए विशेष व्यवस्था की गई है।

    जिलाधिकारी पवन अग्रवाल ने बताया कि 256 करोड़ से अधिक की 62 परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे। इसमें लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों, कर्मचारियों के आवासीय भवनों के लिए टाइप-4 के छह आवास, टाइप-3 के 12 आवास व टाइप-2 के 12 आवासों का लोकार्पण करेंगे।

    बलरामपुर में ट्रांजिट हास्टल, राजकीय आइटीआइ बेलीकला तुलसीपुर व विशुनपुर विश्राम में 100-100 सीट महिला एवं पुरुष छात्रावास का लोकार्पण भी करेंगे।

    थाना कोतवाली देहात, पचपेड़वा, महाराजगंज तराई व हरैया में हास्टल, बैरक व विवेचना कक्ष, बलरामपुर के जिला मेमोरियल अस्पताल में ओपीडी, गैंसड़ी के कार्यालय भवन का लोकार्पण करेंगे। चाउरखाता मंदिर स्थल का पर्यटन विकास व देवीपाटन मंदिर में लाइटिंग कार्य का भी शुभारंभ करेंगे।

    फोरलेन मार्ग व बस स्टाप का करेंगे शिलान्यास

    साथ ही 568 करोड़ की 62 परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। इसमें तुलसीपुर में ओवरब्रिज, बलरामपुर में मां पाटेश्वरी विश्वविद्यालय के लिए फोरलेन मार्ग का शिलान्यास करेंगे। इसकी लागत 261 करोड़ रुपये से 1.75 किमी लंबी सड़क बनेगी। घूघुलपुर में बस स्टेशन, बरात घर समेत अन्य परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे।

    मुख्यमंत्री को करीब से देखने को लेकर उत्साहित छात्र

    राजकीय पालीटेक्निक घूघुलप़़ुर का प्रथम सत्र 18 अगस्त 2025 को शुरू किया गया है। यहां सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रानिक इंजीनियरिंग और कंप्यूटर विज्ञान विभाग की कक्षाएं संचालित है। प्राचार्य शिव प्रकाश शुक्ल ने बताया कि कुल 225 सीटें हैं। पहले सत्र में 111 विद्यार्थी अध्ययनरत हैं।

    सीएम के कार्यक्रम को लेकर सभी में उत्साहित हैं। इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रानिक इंजीनियरिंग के रामकुमार वर्मा, रितेश कुमार मिश्र, विवेक त्रिपाठी व प्रशांत यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पास से देखने और सुनने का इतने करीब से अवसर पहली बार मिल रहा है। यदि संवाद का मौका मिला तो जिले में पढ़ाई के बेहतर संसाधन उपलब्ध कराने के लिए आभार जताएंगे।

    देर शाम देवीपाटन पहुंचे सीएम

    मुख्यमंत्री देर शाम शक्तिपीठ देवीपाटन मंदिर पहुंचे। उस समय मंदिर में पूजा-अर्चना चल रही थी। इसलिए सीएम मंदिर में न जाकर सीधे आवासीय कार्यालय चले गए। महंत मिथिलेश नाथ योगी ने सीएम की अगवानी की।