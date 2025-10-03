बलरामपुर में खुलेंगे 40 आंगनबाड़ी केंद्र, पात्रों को मिलेगा योजना का लाभ

बलरामपुर के उतरौला में 40 नए आंगनबाड़ी केंद्र खुलेंगे जिससे गर्भवती महिलाओं बच्चों को पोषण मिलेगा। चेयरमैन प्रतिनिधि अनूप गुप्त ने बताया कि यह दस साल की मेहनत का फल है जिसके लिए मुख्यमंत्री सांसद और विधायक ने सहयोग किया। इन केंद्रों से 40 महिलाओं को रोजगार मिलेगा और क्षेत्र के लोगों को योजनाओं का लाभ मिलेगा।

संवाद सूत्र, उतरौला (बलरामपुर)। नगर में 40 नए आंगनबाड़ी केंद्रों के संचालन की स्वीकृति मिल गई है। अभी तक यहां नगर में आंगनबाड़ी केंद्र नहीं संचालित थे। इससे पात्रों को योजनाओं का लाभ नहीं मिलता था। अब केंद्रों की स्थापना से गर्भवती, धात्री महिलाओं व बच्चों को पोषण युक्त आहार के साथ अन्य योजनाओं का लाभ मिलने लगेगा।

चेयरमैन प्रतिनिधि अनूप गुप्त ने बताया कि यह सफलता लगभग दस वर्ष की कड़ी मेहनत और संघर्ष का परिणाम है। कहा कि आंगनबाड़ी केंद्रों की कमी नगर क्षेत्र में लंबे समय से महसूस की जा रही थी। चेयरमैन सविता गुप्ता भी इसके लिए लगातार प्रयासरत रही हैं।