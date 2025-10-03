Language
    बलरामपुर में खुलेंगे 40 आंगनबाड़ी केंद्र, पात्रों को मिलेगा योजना का लाभ

    By Amit Srivastava Edited By: Vinay Saxena
    Updated: Fri, 03 Oct 2025 05:57 PM (IST)

    बलरामपुर के उतरौला में 40 नए आंगनबाड़ी केंद्र खुलेंगे जिससे गर्भवती महिलाओं बच्चों को पोषण मिलेगा। चेयरमैन प्रतिनिधि अनूप गुप्त ने बताया कि यह दस साल की मेहनत का फल है जिसके लिए मुख्यमंत्री सांसद और विधायक ने सहयोग किया। इन केंद्रों से 40 महिलाओं को रोजगार मिलेगा और क्षेत्र के लोगों को योजनाओं का लाभ मिलेगा।

    संवाद सूत्र, उतरौला (बलरामपुर)। नगर में 40 नए आंगनबाड़ी केंद्रों के संचालन की स्वीकृति मिल गई है। अभी तक यहां नगर में आंगनबाड़ी केंद्र नहीं संचालित थे। इससे पात्रों को योजनाओं का लाभ नहीं मिलता था। अब केंद्रों की स्थापना से गर्भवती, धात्री महिलाओं व बच्चों को पोषण युक्त आहार के साथ अन्य योजनाओं का लाभ मिलने लगेगा।

    चेयरमैन प्रतिनिधि अनूप गुप्त ने बताया कि यह सफलता लगभग दस वर्ष की कड़ी मेहनत और संघर्ष का परिणाम है। कहा कि आंगनबाड़ी केंद्रों की कमी नगर क्षेत्र में लंबे समय से महसूस की जा रही थी। चेयरमैन सविता गुप्ता भी इसके लिए लगातार प्रयासरत रही हैं।

    कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ व गोंडा सांसद विदेश राज्यमंत्री कीर्तिवर्धन सिंह व विधायक रामप्रताप वर्मा के सहयोग और मार्गदर्शन से ही शासन स्तर पर यह बड़ी उपलब्धि हासिल हो सकी है। कहा कि आंगनबाड़ी केंद्र की स्थापना से नगर क्षेत्र की 40 महिलाओं को नौकरी मिल सकेगी। वहीं गर्भवती, धात्री महिलाओं व बच्चों को इसका सीधा लाभ पहुंचेगी।

    धन्यवाद बैठक में महेंद्र सिंह, फणींद्र गुप्त, नीरज गुप्त, सीबी माथुर, ओपी श्रीवास्तव, रमेश जयसवाल, विकास गुप्त, मनोज सिंह, विष्णु गुप्त, अभिषेक गुप्त, दुर्गा प्रसाद, शकील, बीरे मौजूद रहे।

