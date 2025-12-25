मंगेतर ने प्रेमिका संग मिलकर की थी सलीमुन्निशा की हत्या, शव पर मिट्टी का तेल डाल लगा दी थी आग
बलरामपुर के रेहराबाजार में सलीमुन्निशा की हत्या उसके मंगेतर इमरान ने प्रेमिका शकीना के साथ मिलकर की। पुलिस ने 24 घंटे में खुलासा करते हुए इमरान, शकीना ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, बलरामपुर। रेहराबाजार स्थित हुसैनाबाद ग्रंट के मजरे लालाडीह में बीते मंगलवार को 18 वर्षीय सलीमुन्निशा की हत्या उसके मंगेतर इमरान ने अपनी प्रेमिका शकीना के साथ मिलकर की थी। इमरान पुत्र अकबर अली गोंडा के छपिया स्थित खुरदवा गांव का रहने वाला है।
पुलिस ने 24 घंटे के अंदर घटना का अनावरण करते हुए इमरान, लालाडीह निवासिनी शकीना एवं उसकी मां जैनब को गिरफ्तार कर लिया है। इमरान और सलीमुन्निशा की शादी तय थी।
बाद में इमरान का प्रेम प्रसंग शकीना से हो जाने पर दोनों ने मिलकर सलीमुन्निशा को रास्ते से हटाने के लिए हत्या करने की बात स्वीकार की है।
पुलिस अधीक्षक विकास कुमार ने बताया कि बीते मंगलवार को लालाडीह गांव निवासी शहजाद उर्फ मोहम्मद शफीक ने रेहराबाजार थाना पर प्रार्थना पत्र दिया कि उनकी भतीजी सलीमुन्निशा को गांव की ही शकीना षड़यंत्र कर अपने घर बुला ले गई थी। सलीमुन्निशा का मंगेतर इमरान वहां पहले से मौजूद था।
दोनों ने शकीना के सिर पर प्रहार कर मारा डाला। शकीना की मां जैनब ने साक्ष्य छिपाने के लिए गांव के हल्ला-गुहार किया सलीमुन्निशा ने उसके घर में खुद पर मिट्टी का तेल छिड़क कर आग लगा ली है। परिवारजन को जानकारी होने पर सलीमुन्निशा को इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले गए, जहां चिकित्सक ने मृत घोषित कर दिया।
प्रभारी निरीक्षक दुर्गेश कुमार सिंह ने मृतका के चाचा की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर तीनों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की। आरोपितों ने सलीमुन्निशा की हत्या की बात स्वीकार की।
प्रेम प्रसंग का विरोध कर रही थी मंगेतर
पुलिस की पूछताछ में इमरान ने बताया कि उसका विवाह सलीमुन्निशा से तय हुआ था। इसी बीच इंटरनेट मीडिया के माध्यम से उसकी बातचीत सलीमुन्निशा के गांव की ही शकीना से होने लगी। दोनों में प्रेम-प्रसंग चलने लगा।
इस बात की जानकारी जब सलीमुन्निशा को हुई, तो वह विरोध करने लगी। यह बात शकीना और इमरान को नागवार लगी और दोनों ने उसे रास्ते से हटाने की योजना बनाई। दोनों ने जैनब को भी षड़यंत्र में शामिल कर सलीमुन्निशा को मौत के घाट उतार दिया।
