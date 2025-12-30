बलरामपुर मिड डे मील गबन में सिर्फ सात गिरफ्तार, 38 पकड़ से दूर; तीन प्रधानाध्यापक हो चुके निलंबित



जागरण संवाददाता, बलरामपुर। मध्यान्ह भोजन योजना में 11 करोड़ रुपये का गबन सामने आने के बाद बेसिक शिक्षा विभाग में अफरातफरी मच गई। बीते 26 नवंबर को एमडीएम सेल के जिला समन्वयक समेत 44 नामजद व अन्य सहयोगियों पर मुकदमा दर्ज किया गया।

नगर कोतवाली पुलिस ने 27 नवंबर को डीसी एमडीएम फिरोज अहमद खां समेत पांच लोगों को गिरफ्तार किया। इसके बाद 17 दिसंबर को दो अन्य की गिरफ्तारी कर जेल भेजा है। इनमें छह नामजद आरोपित और एक अन्य सहयोगी शामिल हैं।

30 दिन से अधिक बीतने के बाद भी अब तक 38 नामजद आरोपित पुलिस की पकड़ से दूर हैं। वहीं इस गड़बड़झाला में कई अन्य के शामिल होने की बात कही जा रही है। ऐसे में बेसिक शिक्षा व अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के अधिकारी एवं कर्मचारी सकते में हैं।

आठ प्रधानाध्यापक निलंबित, गिरफ्तार सिर्फ एक एमडीएम सेल के जिला समन्वयक फिरोज अहमद खां की गिरफ्तारी के बाद बीएसए शुभम शुक्ला ने बर्खास्त कर दिया। इनके साथ ही प्रधानाध्यापक अशोक कुमार गुप्त निवासी बलुआ बलुई कोतवाली देहात, प्रधान नसीम अहमद निवासी चयपुरवा गैंसड़ी, विद्यालय प्रबंध समिति अध्यक्ष मो. अहमदुल कादरी निवासी मध्यनगर पचपेड़वा एवं सहायक अध्यापक मलिक मुनव्वर निवासी धुसवा इटईरामपुर गैंड़ासबुजुर्ग को जेल भेजा जा चुका है।

गिरफ्तारी के बाद बीएसए ने फर्जीवाड़े में लिप्त तुलसीपुर के कंपोजिट विद्यालय रामस्वरूपपुरवा के प्रधनाध्यापक अशोक कुमार गुप्त, कंपोजिट विद्यालय मूड़ाडीह की प्रधानाध्यापक अंजुम बानो, गैंसड़ी के प्रावि सूरतसिंहडीह एवं प्रावि मैनिहवा के प्रधानाध्यापक मलिक खुर्शीद अरशद, प्रावि सूरतसिंहडीह के प्रधानाध्यापक सलीम अहमद व प्रावि मैनहवा के प्रधानाध्यापक सुनील सिंह को निलंबित किया है।

वहीं, जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी यशवंत राव ने मदरसा आयशा सिद्दीका पचपेड़वा की प्रधानाचार्य परवीन फातिमा, मदरसा दारुल उलूम फारुकिया मध्यनगर पचपेड़वा के प्रधानाचार्य गुलाम गौसुलवरा, सहायक अध्यापक नूरुल हुदा खान, वकील अहमद व मदरसा फजले रहमानिया पचपेड़वा के प्रधानाचार्य नूरुल हसन खान एवं परिचारक तौहीद को निलंबित कर दिया। इसके बाद 30 दिनों के बीच शेष नामजद आरोपितों में से सिर्फ दो साहेबराम व दानिश को 17 दिसंंबर को गिरफ्तार किया गया।

इन पर भी दर्ज है मुकदमा प्रधान सरिता, प्रधान जयप्रकाश मिश्र, उच्च व प्रावि मूड़ाडीह तुलसीपुर के वर्तमान प्रधानाध्यापक कुंवर आनंद सिंह, गंगा नामजद हैं। इसके अतिरिक्त इफ्तिखार अहमद, मोहम्मद मुख्तार, अकील अहमद, मोहम्मद नावेद, वसीम खान, मजबुल्ला खान, नूरलहुदा खान, इफ्तिखार, रहमत अली, मोहम्मद नईम, तौहीद, मयूर सूर्यवंशी, खुर्शीद अहमद, मलिक खुर्शीद आलम, खुर्शीद आलम, अनीत कुमार सिंह, दानिश, संगीता सिंह, अनूप कुमार यादव, अनूप कुमार सिंह समेत अन्य लोगों के विरुद्ध केस दर्ज किया है।